Kultowy komiks science fiction trafi do Polski

Jedna z cenionych argentyńskich opowieści science fiction doczeka się polskiego wydania. Za komiks odpowiadają Alfredo Grassi i Juan Zanotto, twórca dobrze znany rodzimym czytelnikom z serii Barbara.
Studio Lain kontynuuje publikowanie klasycznych komiksów z Ameryki Południowej. Jak informuje Komiksopedia.pl, właśnie zapowiedziało polskie wydanie Tagh: Wojownik zmierzchu, kultowej historii science fiction autorstwa Alfredo Grassiego i Juana Zanotta.
Science fiction o wojnie, podziałach i tajemnicy dawnej cywilizacji
Nazwisko Zanotta nie powinno być obce polskim fanom komiksu. Rysownik zdobył uznanie dzięki seriom Barbara i Falka, a jego realistyczny styl był inspiracją dla takich twórców jak Grzegorz Rosiński czy Bogusław Polch. Z kolei Alfredo Grassi jest znany w Polsce przede wszystkim z wydanej przez Mandiocę Czerwonej planety.
Akcja Tagha rozgrywa się na planecie Rogha, zwanej Światem Wiatru. To miejsce podzielone między dwa skrajnie różne społeczeństwa – brutalne plemiona mężczyzn oraz żyjące w odizolowanych górach Amazonki. Od pokoleń oba światy pozostają w konflikcie.
Punktem zwrotnym staje się spotkanie Tagha, zwanego Wojownikiem Zmierzchu, i wojowniczki Fulvii. Wspólna podróż przez świat pełen ruin i pozostałości dawno zaginionej cywilizacji prowadzi ich do odkrycia prawdy o pochodzeniu planety oraz źródłach wieloletniej wojny. Bohaterowie będą musieli zdecydować, czy podtrzymać konflikt, czy spróbować zakończyć podziały, które ukształtowały ich świat.
GramTV przedstawia:
Tak komiks opisuje wydawca:
W samym środku tej wyniszczającej wojny klas i płci pojawia się Tagh, zwany Wojownikiem Zmierzchu, oraz Fulvia, wojownicza Amazonka. Ich spotkanie uruchamia ciąg wydarzeń, który zmusi oboje do zakwestionowania własnych tradycji i lojalności. Wędrując przez Roghę – krainę ruin, tajemniczych artefaktów i śladów dawno zapomnianej cywilizacji – odkryją sekrety dotyczące pochodzenia ich świata oraz samego konfliktu, a także staną przed wyborem: podtrzymać nienawiść, w której zostali wychowani, czy spróbować zamknąć przepaść między skłóconymi społecznościami i odmienić los całej planety.
Polskie wydanie będzie liczyło 262 strony w czerni i bieli. Przedsprzedaż rozpocznie się 28 lipca o godzinie 12:00 na Gildia.pl, gdzie album będzie dostępny w trzech wariantach okładkowych. Cena została ustalona na 110 zł.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!