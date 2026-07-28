Kultowy komiks science fiction trafi do Polski

Jedna z cenionych argentyńskich opowieści science fiction doczeka się polskiego wydania. Za komiks odpowiadają Alfredo Grassi i Juan Zanotto, twórca dobrze znany rodzimym czytelnikom z serii Barbara.

Nazwisko Zanotta nie powinno być obce polskim fanom komiksu. Rysownik zdobył uznanie dzięki seriom Barbara i Falka, a jego realistyczny styl był inspiracją dla takich twórców jak Grzegorz Rosiński czy Bogusław Polch. Z kolei Alfredo Grassi jest znany w Polsce przede wszystkim z wydanej przez Mandiocę Czerwonej planety.

Studio Lain kontynuuje publikowanie klasycznych komiksów z Ameryki Południowej. Jak informuje Komiksopedia.pl, właśnie zapowiedziało polskie wydanie Tagh: Wojownik zmierzchu, kultowej historii science fiction autorstwa Alfredo Grassiego i Juana Zanotta.

Akcja Tagha rozgrywa się na planecie Rogha, zwanej Światem Wiatru. To miejsce podzielone między dwa skrajnie różne społeczeństwa – brutalne plemiona mężczyzn oraz żyjące w odizolowanych górach Amazonki. Od pokoleń oba światy pozostają w konflikcie.

Punktem zwrotnym staje się spotkanie Tagha, zwanego Wojownikiem Zmierzchu, i wojowniczki Fulvii. Wspólna podróż przez świat pełen ruin i pozostałości dawno zaginionej cywilizacji prowadzi ich do odkrycia prawdy o pochodzeniu planety oraz źródłach wieloletniej wojny. Bohaterowie będą musieli zdecydować, czy podtrzymać konflikt, czy spróbować zakończyć podziały, które ukształtowały ich świat.