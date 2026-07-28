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Kultowy komiks science fiction trafi do Polski

Jakub Piwoński
2026/07/28 15:00
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Jedna z cenionych argentyńskich opowieści science fiction doczeka się polskiego wydania. Za komiks odpowiadają Alfredo Grassi i Juan Zanotto, twórca dobrze znany rodzimym czytelnikom z serii Barbara.

Studio Lain kontynuuje publikowanie klasycznych komiksów z Ameryki Południowej. Jak informuje Komiksopedia.pl, właśnie zapowiedziało polskie wydanie Tagh: Wojownik zmierzchu, kultowej historii science fiction autorstwa Alfredo Grassiego i Juana Zanotta.

Tagh: Wojownik zmierzchu
Tagh: Wojownik zmierzchu

Science fiction o wojnie, podziałach i tajemnicy dawnej cywilizacji

Nazwisko Zanotta nie powinno być obce polskim fanom komiksu. Rysownik zdobył uznanie dzięki seriom Barbara i Falka, a jego realistyczny styl był inspiracją dla takich twórców jak Grzegorz Rosiński czy Bogusław Polch. Z kolei Alfredo Grassi jest znany w Polsce przede wszystkim z wydanej przez Mandiocę Czerwonej planety.

Akcja Tagha rozgrywa się na planecie Rogha, zwanej Światem Wiatru. To miejsce podzielone między dwa skrajnie różne społeczeństwa – brutalne plemiona mężczyzn oraz żyjące w odizolowanych górach Amazonki. Od pokoleń oba światy pozostają w konflikcie.

Punktem zwrotnym staje się spotkanie Tagha, zwanego Wojownikiem Zmierzchu, i wojowniczki Fulvii. Wspólna podróż przez świat pełen ruin i pozostałości dawno zaginionej cywilizacji prowadzi ich do odkrycia prawdy o pochodzeniu planety oraz źródłach wieloletniej wojny. Bohaterowie będą musieli zdecydować, czy podtrzymać konflikt, czy spróbować zakończyć podziały, które ukształtowały ich świat.

GramTV przedstawia:

Tak komiks opisuje wydawca:

W samym środku tej wyniszczającej wojny klas i płci pojawia się Tagh, zwany Wojownikiem Zmierzchu, oraz Fulvia, wojownicza Amazonka. Ich spotkanie uruchamia ciąg wydarzeń, który zmusi oboje do zakwestionowania własnych tradycji i lojalności. Wędrując przez Roghę – krainę ruin, tajemniczych artefaktów i śladów dawno zapomnianej cywilizacji – odkryją sekrety dotyczące pochodzenia ich świata oraz samego konfliktu, a także staną przed wyborem: podtrzymać nienawiść, w której zostali wychowani, czy spróbować zamknąć przepaść między skłóconymi społecznościami i odmienić los całej planety.

Polskie wydanie będzie liczyło 262 strony w czerni i bieli. Przedsprzedaż rozpocznie się 28 lipca o godzinie 12:00 na Gildia.pl, gdzie album będzie dostępny w trzech wariantach okładkowych. Cena została ustalona na 110 zł.

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
premiera
komiks
science fiction
komiksy
Tagh
Studio Lain
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112