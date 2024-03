Palworld na konsoli Nintendo 3DS. Tak mógłby wyglądać. Zobaczcie świetny film

I rzeczywiście, patrząc na film przygotowany przez 64 Bits , można śmiało powiedzieć, że to wygląda jak gra o Pokemonach. Niestety, podobnie jak większość rekonstrukcji pochodzących o tego twórcy, jest to film koncepcyjny. Oznacza to, że nie taka gra nie istnieje. Jednak film jest z pewnością wart zobaczenia.

Gdyby Palworld powstał na konsolę Nintendo 3DS, wyglądałby właśnie tak

Ta stworzona przez fanów wersja Palworld udostępnia widok z góry, w środowisku 3D i dwuwymiarowe postacie. Rzeczywiście „rozgrywka” pokazana w filmie, do złudzenia przypomina Pokemony, które ukazywały się na Nintendo 3DS.