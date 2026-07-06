Palworld 1.0 zaoferuje znacznie więcej niż finał fabuły. Poznaliśmy kolejne atrakcje

Premiera wersji 1.0 zbliża się wielkimi krokami, a twórcy stopniowo zdradzają zawartość największej aktualizacji w historii gry. Dyrektor wydawniczy studia Pocketpair przyznał wcześniej, że lista zmian liczy już około 27 stron . Oprócz nowego regionu i zakończenia głównego wątku gracze otrzymają także wiele zmian w istniejących systemach.

Jedną z najciekawszych nowości będzie możliwość budowania baz poza linią brzegową. Aktualizacja doda nowe elementy konstrukcyjne i części, dzięki którym powstaną morskie oraz plażowe osady. Twórcy przygotowali również przebudowane mechaniki rajdów, choć podkreślają, że to jedynie niewielka część wszystkich zmian.

Dużą metamorfozę przejdą także Sanktuaria. Każde z nich otrzyma własny ekosystem, unikalne surowce oraz nowe elementy otoczenia, takie jak kopuły ochronne czy drony patrolujące teren. W tych lokacjach będzie można spotkać rzadkie Pale, ale na śmiałków czekać będą również znacznie potężniejsi bossowie.

Pocketpair odświeżyło również wieże i związane z nimi starcia. Według deweloperów walki mają stać się bardziej dynamiczne i angażujące. Do tego dochodzą nowe misje fabularne prowadzące przez świeże obszary, kolejne Pale – w tym stworzenie potrafiące zmienić się w dwuręczny miecz – oraz nowy ekwipunek, między innymi Wing Suit pozwalający szybować bez użycia wierzchowca.

Palworld 1.0 zadebiutuje 10 lipca, kończąc trwający dwa i pół roku okres wczesnego dostępu. Gra będzie dostępna na PC, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.