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Palworld 1.0 zaoferuje znacznie więcej niż finał fabuły. Poznaliśmy kolejne atrakcje

Mikołaj Berlik
2026/07/06 09:00
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Aktualizacja wprowadzi nowe systemy budowania, przebudowane wieże i zmienione Sanktuaria.

Pocketpair ujawniło kolejne elementy aktualizacji 1.0 do Palworld. Wśród nowości znajdą się budowa baz na wodzie, przebudowane rajdy oraz odświeżone lokacje.

Palworld
Palworld

Palworld – 1.0 przyniesie kolejne duże zmiany

Premiera wersji 1.0 zbliża się wielkimi krokami, a twórcy stopniowo zdradzają zawartość największej aktualizacji w historii gry. Dyrektor wydawniczy studia Pocketpair przyznał wcześniej, że lista zmian liczy już około 27 stron. Oprócz nowego regionu i zakończenia głównego wątku gracze otrzymają także wiele zmian w istniejących systemach.

Wczytywanie ramki mediów.

Jedną z najciekawszych nowości będzie możliwość budowania baz poza linią brzegową. Aktualizacja doda nowe elementy konstrukcyjne i części, dzięki którym powstaną morskie oraz plażowe osady. Twórcy przygotowali również przebudowane mechaniki rajdów, choć podkreślają, że to jedynie niewielka część wszystkich zmian.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Dużą metamorfozę przejdą także Sanktuaria. Każde z nich otrzyma własny ekosystem, unikalne surowce oraz nowe elementy otoczenia, takie jak kopuły ochronne czy drony patrolujące teren. W tych lokacjach będzie można spotkać rzadkie Pale, ale na śmiałków czekać będą również znacznie potężniejsi bossowie.

Pocketpair odświeżyło również wieże i związane z nimi starcia. Według deweloperów walki mają stać się bardziej dynamiczne i angażujące. Do tego dochodzą nowe misje fabularne prowadzące przez świeże obszary, kolejne Pale – w tym stworzenie potrafiące zmienić się w dwuręczny miecz – oraz nowy ekwipunek, między innymi Wing Suit pozwalający szybować bez użycia wierzchowca.

Palworld 1.0 zadebiutuje 10 lipca, kończąc trwający dwa i pół roku okres wczesnego dostępu. Gra będzie dostępna na PC, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/palworld-1-0-includes-offshore-base-building-revamped-raid-mechanics-and-much-more

Tagi:

News
PC
RPG
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Palworld
wersja 1.0
RPG akcji
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:33

Najbardziej rozwalają mnie te memy z Jokerem i Lopunny (kto zgoogluje - ostrzegałem :P), po tym jak ujawniono parę nowych stworków i ich... dyskusyjną prezencję. Twórcy Palworld doskonale wiedzą jak mroczny jest internet :D

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:21

Co mi brakuje w tego typu grach to żyjącego świata. Osad pełnych NPC i NPC podróżujących pomiędzy osadami z użyciem sieci dróg. Gry open world z martwym światem do mnie nie przemawiają. Dlatego zawsze będę preferował światy podobne do Kingdom Come, Dragon's Dogma albo ostatnie Crimson Desert nad to co pokazują takie gry jak Elden Ring, Shadow of War, ostatnie Pokemony (kiedyś można się było kłócić że limitem jest moc obliczeniowa) czy właśnie Palworld. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112