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Palworld w wersji 1.0 będzie przełomem. 27 stron opisu nowości zapowiada ogrom zmian

Mikołaj Berlik
2026/06/26 19:30
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Pocketpair przygotowuje się do pełnej premiery survivalowego hitu.

Palworld zbliża się do wersji 1.0, a twórcy z Pocketpair zapowiadają aktualizację, która ma być największym dotychczasowym krokiem w rozwoju gry. Według jednego z deweloperów, finalne patch notesy obejmują aż 27 stron dokumentu, co sugeruje ogromną liczbę zmian i nowości.

Palworld
Palworld

Palworld 1.0 – największa aktualizacja Pocketpair

Produkcja, która od dwóch lat rozwijała się w early accessie, oficjalnie opuści ten etap 10 lipca. Wraz z pełną premierą gracze otrzymają nie tylko nowe obszary do eksploracji i kolejne Pals do schwytania, ale także rozbudowane elementy fabularne oraz liczne poprawki systemowe.

Tracę rozum, próbując stworzyć ładne notatki o aktualizacji dla Palworld 1.0... kto by pomyślał, że *sprawdza notatki* 27 stron PDF zmian i dodatków będzie trudno uczynić schludnymi

Wczytywanie ramki mediów.

O skali zmian poinformował John „Bucky” Buckley z zespołu Pocketpair Publishing, który przyznał w mediach społecznościowych, że praca nad uporządkowaniem patch notes jest wyjątkowo wymagająca. 27 stron zmian i dodatków trudno zebrać w przejrzystą formę, co dobrze pokazuje rozmach aktualizacji.

GramTV przedstawia:

Twórcy już wcześniej sugerowali, że wersja 1.0 będzie większa niż wszystkie dotychczasowe aktualizacje razem wzięte. Z tego powodu studio zaleca rozpoczęcie nowej gry od początku, aby w pełni doświadczyć zmian wprowadzonych w finalnej wersji.

Premiera Palworld w wersji 1.0 odbędzie się na PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass oraz PS5. Gracze nie będą musieli długo czekać, by sprawdzić, co dokładnie kryje się w tak rozbudowanych patch notes.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/survival/palworld-1-0-sounds-massive-as-lead-teases-27-pdf-pages-of-patch-notes-coming-to-pocketpairs-early-access-survival-game/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
wczesny dostęp
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Palworld
wersja 1.0
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112