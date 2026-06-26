Palworld w wersji 1.0 będzie przełomem. 27 stron opisu nowości zapowiada ogrom zmian

Palworld zbliża się do wersji 1.0, a twórcy z Pocketpair zapowiadają aktualizację, która ma być największym dotychczasowym krokiem w rozwoju gry. Według jednego z deweloperów, finalne patch notesy obejmują aż 27 stron dokumentu, co sugeruje ogromną liczbę zmian i nowości.

Palworld 1.0 – największa aktualizacja Pocketpair

Produkcja, która od dwóch lat rozwijała się w early accessie, oficjalnie opuści ten etap 10 lipca. Wraz z pełną premierą gracze otrzymają nie tylko nowe obszary do eksploracji i kolejne Pals do schwytania, ale także rozbudowane elementy fabularne oraz liczne poprawki systemowe.