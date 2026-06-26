Palworld w wersji 1.0 będzie przełomem. 27 stron opisu nowości zapowiada ogrom zmian

Pocketpair przygotowuje się do pełnej premiery survivalowego hitu.
Palworld zbliża się do wersji 1.0, a twórcy z Pocketpair zapowiadają aktualizację, która ma być największym dotychczasowym krokiem w rozwoju gry. Według jednego z deweloperów, finalne patch notesy obejmują aż 27 stron dokumentu, co sugeruje ogromną liczbę zmian i nowości.
Palworld 1.0 – największa aktualizacja Pocketpair
Produkcja, która od dwóch lat rozwijała się w early accessie, oficjalnie opuści ten etap 10 lipca. Wraz z pełną premierą gracze otrzymają nie tylko nowe obszary do eksploracji i kolejne Pals do schwytania, ale także rozbudowane elementy fabularne oraz liczne poprawki systemowe.
Tracę rozum, próbując stworzyć ładne notatki o aktualizacji dla Palworld 1.0... kto by pomyślał, że *sprawdza notatki* 27 stron PDF zmian i dodatków będzie trudno uczynić schludnymi
Wczytywanie ramki mediów.
O skali zmian poinformował John „Bucky” Buckley z zespołu Pocketpair Publishing, który przyznał w mediach społecznościowych, że praca nad uporządkowaniem patch notes jest wyjątkowo wymagająca. 27 stron zmian i dodatków trudno zebrać w przejrzystą formę, co dobrze pokazuje rozmach aktualizacji.
GramTV przedstawia:
Twórcy już wcześniej sugerowali, że wersja 1.0 będzie większa niż wszystkie dotychczasowe aktualizacje razem wzięte. Z tego powodu studio zaleca rozpoczęcie nowej gry od początku, aby w pełni doświadczyć zmian wprowadzonych w finalnej wersji.
Premiera Palworld w wersji 1.0 odbędzie się na PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass oraz PS5. Gracze nie będą musieli długo czekać, by sprawdzić, co dokładnie kryje się w tak rozbudowanych patch notes.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!