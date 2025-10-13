Zaloguj się lub Zarejestruj

Painkiller do sprawdzenia za darmo. Nowy zwiastun prezentuje najważniejsze elementy gry

Mikołaj Ciesielski
2025/10/13 17:15
Gracze PC mogą już pobierać wersję demo nowej produkcji Anshar Studios.

Kilka dni temu opublikowano nowy gameplay trailer nadchodzącego rebootu serii Painkiller. 3D Realms i deweloperzy ze studia Anshar Studios nie zwalniają jednak tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny zwiastun, a graczom PC udostępniono wersję demo wspomnianej produkcji.

Painkiller
Painkiller

Painkiller z wersją demo i nowym zwiastunem na kilka dni przed premierą

Wersję demonstracyjną Painkiller znajdziecie na Steam. Demo zostało udostępnione w ramach październikowego Steam Next Fest. Zgodnie z przekazanymi informacjami użytkownicy platformy Valve mogą ukończyć jeden poziom, a także sprawdzić cztery postacie i dwie bronie.

Jak wspomnieliśmy wyżej, w sieci pojawił się również kolejny zwiastun nadchodzącego rebootu serii Painkiller. Najnowszy materiał promocyjny składa się niemal w całości z fragmentów rozgrywki i skupia się na prezentacji najważniejszych elementów produkcji Anshar Studios. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Painkiller zadebiutuje już 21 października 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Nowy Painkiller to piekło skrojone pod dzisiejszego gracza... ale czy to dobrze?

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/painkiller-overview-trailer-pc-demo-now-available

