Painkiller do sprawdzenia za darmo. Nowy zwiastun prezentuje najważniejsze elementy gry

Kilka dni temu opublikowano nowy gameplay trailer nadchodzącego rebootu serii Painkiller. 3D Realms i deweloperzy ze studia Anshar Studios nie zwalniają jednak tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny zwiastun, a graczom PC udostępniono wersję demo wspomnianej produkcji.

Painkiller z wersją demo i nowym zwiastunem na kilka dni przed premierą

Wersję demonstracyjną Painkiller znajdziecie na Steam. Demo zostało udostępnione w ramach październikowego Steam Next Fest. Zgodnie z przekazanymi informacjami użytkownicy platformy Valve mogą ukończyć jeden poziom, a także sprawdzić cztery postacie i dwie bronie.