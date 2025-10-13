Painkiller do sprawdzenia za darmo. Nowy zwiastun prezentuje najważniejsze elementy gry

Painkiller z wersją demo i nowym zwiastunem na kilka dni przed premierą
Wersję demonstracyjną Painkiller znajdziecie na Steam. Demo zostało udostępnione w ramach październikowego Steam Next Fest. Zgodnie z przekazanymi informacjami użytkownicy platformy Valve mogą ukończyć jeden poziom, a także sprawdzić cztery postacie i dwie bronie.
Jak wspomnieliśmy wyżej, w sieci pojawił się również kolejny zwiastun nadchodzącego rebootu serii Painkiller. Najnowszy materiał promocyjny składa się niemal w całości z fragmentów rozgrywki i skupia się na prezentacji najważniejszych elementów produkcji Anshar Studios. Całość znajdziecie na dole wiadomości.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!