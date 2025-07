Nowy Painkiller to piekło skrojone pod dzisiejszego gracza... ale czy to dobrze?

Gdy dobrych kilka lat temu podczas prezentacji Prime Matter usłyszałem o tym, że Painkiller powraca byłem bardziej niż w szoku. Takim pozytywnym, ponieważ czego by nie mówić, to produkcja People Can Fly była jedną z pierwszych historii sukcesu polskiej myśli growej na zachodzie. Zresztą sam fakt, że Johnathan „Fatal1ty” Wendel zrobił sobie w niej specjalizację esportową obok kultowego Quake 3 Arena mówi samo za siebie.

Painkiller nie był tylko świetnym tytułem singlowym z niesamowicie mrocznym klimatem, świetną grywalnością jak na tego typu arenówkę przystało (fizyka i kołkownica robiły wtedy kosmiczną robotę) oraz muzyką pompującą adrenalinę w krwi do granic możliwości. Zresztą – hasło marketingowe „Heaven’s got a Hitman” również działało na wyobraźnię.Po wielu latach różnych prób wskrzeszenia marki oraz pojawieniu się remake’u Hell & Dammnation (który nie był tak zły, jak wielu stara się to wmawiać – był przyzwoity) przyszedł czas na ponowne wskrzeszenie marki.

Tym razem tego zadania podejmuje się Anshar Studios, więc zasadniczo z racji pochodzenia papiery na tego typu zadania karkołomne mają. Problem w tym, że po ograniu dema, które ukazuje stan gry na kilka miesięcy przed jesienną premierą, mam wrażenie, iż wybrali najtrudniejszą możliwą ku temu ścieżkę.

Stary/Nowy Painkiller

Prawda jest bowiem taka, że ansharowy Painkiller idzie z duchem czasu i jest kooperacyjnym shooterem, w którym to zadaniem głównych bohaterów jest przebijanie się przez kolejne hordy wrogów i wykonywanie zadań przeciwko demonicznym siłom.

Wyprzedzając pytanie o to, czy można grać solo odpowiedź brzmi – tak, ale nadal walczymy z dwoma towarzyszami kierowanymi przez sztuczną inteligencję, ponieważ gra domyślnie jest stworzona właśnie do takiej rozgrywki. I o ile niektórym w głowie może świtać sformułowanie „hero shooter”, to również trzeba wyjaśnić, iż wybór postaci ograniczany jest głównie do pewnych bonusów czy to do posiadanego życia, czy to do generowania mocy specjalnej wykorzystywaną przez naszą broń (o tym za chwilę)… której to dostajemy dwie sztuki i klasycznego Painkillera. Mimo, ze unosi się w tym wszystkim duch dobrze znanej serii, tak nie jest to ten sam klimat, jaki pojawiał się w przygodach Daniela Garnera w drodze do piekła i z powrotem. Ten z pazurem, momentami mocno horrorowy wręcz bym powiedział.

Nowy Painkiller to ta „dzisiejsza” wersja piekła – trochę mroku, trochę koloru, a fakt zabawy w trzy osoby również odejmuje od poczucia zaszczucia wszystkim tym, co piekło ma do zaoferowania. Do tego stopnia, że nawet całe hordy przeciwników sunące w stronę graczy po prostu nie sprawiają zbyt wielkiego wrażenia na ten moment.

Zupełnie zostawiam z boku również to, jak wrogowie zachowują się na mapie, ponieważ zakładam, iż do premiery jeszcze coś może się w tej materii zmienić. Niemniej jednak brakuje mi w tym wszystkim chaosu oraz nieprzewidywalności, bo o ile co do większych przeciwników przyczepić się nie można (i czasami trzeba ich wziąć sposobem), tak pojawiające się nagle w miejscu całe hordy mobków tylko po to, aby zaraz zginąć od dobrze wystrzelonego kołka trochę mi nie pasują. Tym bardziej, że arsenał w nowym Painkillerze to dwie wybrane przez siebie z arsenału sztuki broni, z których będziemy korzystali siejąc zniszczenie w trakcie rozgrywki. Mało? To zależy jak na to spojrzeć.

Z jednej strony tak, ponieważ stary Painkiller szedł z duchem starych shooterów tego typu – cała masa pukawek maści przeróżnej, które to przełączaliśmy z uporem maniaka szukając odpowiedniego sposobu na przeciwników. Biorąc pod uwagę to, iż wraz z postępami otrzymywaliśmy kolejne, coraz potężniejsze zabawki, miało to bardzo dużo sensu samo w sobie i przy założeniach nowego Painkillera byłoby bezcelowe. Mamy natomiast możliwość zakupu kolejnych pukawek za złoto znajdowane w trakcie misji, a ceny w samym demie nie były aż tak wysokie, co zawsze może się zmienić w ostatecznej wersji gry.

Z drugiej, tej nowoczesnej strony, niekoniecznie, ponieważ jest to dzisiaj standardem w strzelankach kooperacyjnych. Możemy nosić dwie sztuki broni (i Painkillera), ale za to możemy je rozwijać i wymyślać różne buildy w zależności od tego czego potrzebujemy w ramach zespołu. Co prawda będzie wymagało to kilku… może kilkudziesięciu przebiegów, aby zdobyć wszystko to, czego potrzebujemy, ale jednak tych opcji trochę jest. Broni jak na razie również – sześć sztuk, z czego spora część z nich to ulubieńcy z oryginału z kołkownicą i karabinem na shurikeny na czele. Dokładając do tego również wzmacniające graczy karty tarota znane z poprzednich gier (choć tutaj działają trochę na innych warunkach), to zaczyna to nabierać rumieńców, choć pewności na temat tego jak będą wyglądały dalsze etapy zabawy oraz ewentualny „endgame” nie ma. Na pewno wiadomo jedno – elementów mikrotransakcji ma nie być, a całość opierać się ma na ekonomii w grze (zbieraniu złota, podobnie jak w oryginale).