Painkiller na nowym zwiastunie z rozgrywką. Blood Pact przenosi nas w głąb Czyśćca

Na początku października mieliśmy okazję rzucić okiem na nowy gameplay trailer z nadchodzącego Painkillera. Premiera tego tytułu, który stanowi świeże spojrzenie na dynamiczną serię, jest zaplanowana na 21 października. Nowy materiał, zatytułowany Blood Pact, wciąga graczy w głębię Czyśćca, gdzie czeka ich konfrontacja z masą demonów, tytanów oraz różnorodnych plugastw.

Painkiller z nowym, dynamicznym gameplay trailerem

Rozgrywka będzie charakteryzować się brutalnymi i dynamicznymi potyczkami, wspieranymi przez metalowe riffy w tle. Gracz może podjąć się wyzwania samodzielnie lub też połączyć siły ze znajomymi w trybie kooperacji online, obsługującym maksymalnie trzech uczestników. Główna oś fabularna skupia się na walce w mrocznych, gotyckich sceneriach o szansę na zbawienie, a jej celem jest powstrzymanie inwazji, którą na Ziemię prowadzi upadły anioł Azazel.