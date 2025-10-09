Painkiller na nowym zwiastunie z rozgrywką. Blood Pact przenosi nas w głąb Czyśćca

Na początku października mieliśmy okazję rzucić okiem na nowy gameplay trailer z nadchodzącego Painkillera. Premiera tego tytułu, który stanowi świeże spojrzenie na dynamiczną serię, jest zaplanowana na 21 października. Nowy materiał, zatytułowany Blood Pact, wciąga graczy w głębię Czyśćca, gdzie czeka ich konfrontacja z masą demonów, tytanów oraz różnorodnych plugastw.
Rozgrywka będzie charakteryzować się brutalnymi i dynamicznymi potyczkami, wspieranymi przez metalowe riffy w tle. Gracz może podjąć się wyzwania samodzielnie lub też połączyć siły ze znajomymi w trybie kooperacji online, obsługującym maksymalnie trzech uczestników. Główna oś fabularna skupia się na walce w mrocznych, gotyckich sceneriach o szansę na zbawienie, a jej celem jest powstrzymanie inwazji, którą na Ziemię prowadzi upadły anioł Azazel.
Mechanika gry kładzie nacisk na mobilność, umożliwiając skakanie oraz używanie linki z hakiem do błyskawicznego pokonywania rozległych, budzących grozę biomów Czyśćca. W trakcie nieustannej walki z hordami piekieł, w skład których wchodzą demony, potężni tytani i potworne Nephilimowie (potomkowie Azazela), gracze będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności.
Za stworzenie nowej odsłony Painkillera odpowiada Anshar Studios, polskie studio deweloperskie z Katowic, założone w 2012 roku. Wydawca, 3D Realms, jest z kolei częścią grupy Saber Interactive i jest znany z wydawania gier dla dorosłych odbiorców od niemal trzydziestu lat.
Cyfrowe edycje Standard i Deluxe gry Painkiller są już dostępne w przedsprzedaży na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Steam. Wersja Deluxe zawiera przepustkę sezonową, w skład której wchodzi pakiet DLC Night Watch, oferujący cztery skórki postaci i sześć skórek broni dostępnych od razu po premierze, a także dodatkowe elementy kosmetyczne, które zostaną udostępnione w późniejszym czasie. Dla wszystkich zamówień przedpremierowych przewidziano bonusowy pakiet skinów Iron Crusade.
