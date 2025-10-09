Zaloguj się lub Zarejestruj

Painkiller na nowym zwiastunie z rozgrywką. Blood Pact przenosi nas w głąb Czyśćca

Patrycja Pietrowska
2025/10/09 14:00
0
0

Premiera Painkillera już za moment.

Na początku października mieliśmy okazję rzucić okiem na nowy gameplay trailer z nadchodzącego Painkillera. Premiera tego tytułu, który stanowi świeże spojrzenie na dynamiczną serię, jest zaplanowana na 21 października. Nowy materiał, zatytułowany Blood Pact, wciąga graczy w głębię Czyśćca, gdzie czeka ich konfrontacja z masą demonów, tytanów oraz różnorodnych plugastw.

Painkiller
Painkiller

Painkiller z nowym, dynamicznym gameplay trailerem

Rozgrywka będzie charakteryzować się brutalnymi i dynamicznymi potyczkami, wspieranymi przez metalowe riffy w tle. Gracz może podjąć się wyzwania samodzielnie lub też połączyć siły ze znajomymi w trybie kooperacji online, obsługującym maksymalnie trzech uczestników. Główna oś fabularna skupia się na walce w mrocznych, gotyckich sceneriach o szansę na zbawienie, a jej celem jest powstrzymanie inwazji, którą na Ziemię prowadzi upadły anioł Azazel.

Mechanika gry kładzie nacisk na mobilność, umożliwiając skakanie oraz używanie linki z hakiem do błyskawicznego pokonywania rozległych, budzących grozę biomów Czyśćca. W trakcie nieustannej walki z hordami piekieł, w skład których wchodzą demony, potężni tytani i potworne Nephilimowie (potomkowie Azazela), gracze będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności.

GramTV przedstawia:

Za stworzenie nowej odsłony Painkillera odpowiada Anshar Studios, polskie studio deweloperskie z Katowic, założone w 2012 roku. Wydawca, 3D Realms, jest z kolei częścią grupy Saber Interactive i jest znany z wydawania gier dla dorosłych odbiorców od niemal trzydziestu lat.

Cyfrowe edycje Standard i Deluxe gry Painkiller są już dostępne w przedsprzedaży na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Steam. Wersja Deluxe zawiera przepustkę sezonową, w skład której wchodzi pakiet DLC Night Watch, oferujący cztery skórki postaci i sześć skórek broni dostępnych od razu po premierze, a także dodatkowe elementy kosmetyczne, które zostaną udostępnione w późniejszym czasie. Dla wszystkich zamówień przedpremierowych przewidziano bonusowy pakiet skinów Iron Crusade.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/428359-urzadz-pieklo-w-czysccu-painkiller-zaprezentowany-na-nowym-zwiastunie-rozgrywki-zatytulowanym-blood-pact

Tagi:

News
gameplay
gra akcji
gameplay trailer
strzelanka
kooperacja
3D Realms
Painkiller
Anshar Studios
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112