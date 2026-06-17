Overwatch rusza z 3. sezonem. Shion wkracza do akcji, a Blizzard przygotował nowe wydarzenia

Największą nowością sezonu jest debiut Shion, 52. bohaterki w historii gry. Postać pełni rolę DPS i specjalizuje się w szybkiej walce na średnim dystansie. Shion korzysta z dwóch pistoletów Kira, dysponuje błyskawicznym doskokiem, a jej charakterystyczną umiejętnością jest możliwość jazdy motocyklem podczas meczu. Pojazd można również wykorzystać jako broń, zadając przeciwnikom wysokie obrażenia.
Wczytywanie ramki mediów.
Jej superzdolność pozwala wykonać trzy szybkie szarże połączone z intensywnym ostrzałem wrogów.
Sezon 3 rozpoczyna także wydarzenie Anima Strike, które potrwa od 16 czerwca do 6 lipca. Gracze odwiedzą różne lokacje w Tokio i będą wykonywać wyzwania na specjalnej mapie hybrydowej.
Każdy tydzień wydarzenia oferuje inny motyw przewodni, obejmujący między innymi Neon Junction, Yokai Hideout czy siedzibę klanu Hashimoto. Za udział w aktywności można zdobyć liczne nagrody, w tym:
do 18 standardowych skrzynek,
3 epickie skrzynki,
3 legendarne skrzynki,
unikalne przedmioty kosmetyczne.
GramTV przedstawia:
Na tym jednak nowości się nie kończą. Między 30 czerwca a 13 lipca odbędzie się wydarzenie Community Crafted Arcade, które zmieni działanie umiejętności bohaterów i zaoferuje dodatkowe nagrody.
W późniejszej części sezonu powrócą także tryby Junkrat's Loot Hunt oraz Excavation Initiative.
Blizzard przygotował również szeroki pakiet zmian balansu. Część bohaterów otrzymała poprawki umiejętności, a postać Domina zyskała nową kluczową zdolność – Corporate Retreat, pozwalającą przesunąć Barierę podczas jej działania.
Overwatch jest dostępny na PC, PlayStation, Xboksach oraz Nintendo Switch.
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