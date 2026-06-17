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Overwatch rusza z 3. sezonem. Shion wkracza do akcji, a Blizzard przygotował nowe wydarzenia

Mikołaj Berlik
2026/06/17 15:30
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Aktualizacja dodaje mapę w Tokio, zmiany balansu oraz kolejne okazje do zdobycia skrzynek z nagrodami.

Gracze Overwatch mogą już rozpocząć zabawę w ramach 3. sezonu po dużym odświeżeniu gry. Jak już informowaliśmy, najnowsza aktualizacja wprowadza nową bohaterkę, ale także wydarzenia czasowe, poprawki balansu oraz dodatkowe nagrody.

Overwatch
Overwatch
TwistedVoxel

Overwatch – kolejny sezon czas zacząć

Największą nowością sezonu jest debiut Shion, 52. bohaterki w historii gry. Postać pełni rolę DPS i specjalizuje się w szybkiej walce na średnim dystansie. Shion korzysta z dwóch pistoletów Kira, dysponuje błyskawicznym doskokiem, a jej charakterystyczną umiejętnością jest możliwość jazdy motocyklem podczas meczu. Pojazd można również wykorzystać jako broń, zadając przeciwnikom wysokie obrażenia.

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Jej superzdolność pozwala wykonać trzy szybkie szarże połączone z intensywnym ostrzałem wrogów.

Sezon 3 rozpoczyna także wydarzenie Anima Strike, które potrwa od 16 czerwca do 6 lipca. Gracze odwiedzą różne lokacje w Tokio i będą wykonywać wyzwania na specjalnej mapie hybrydowej.

Każdy tydzień wydarzenia oferuje inny motyw przewodni, obejmujący między innymi Neon Junction, Yokai Hideout czy siedzibę klanu Hashimoto. Za udział w aktywności można zdobyć liczne nagrody, w tym:

  • do 18 standardowych skrzynek,
  • 3 epickie skrzynki,
  • 3 legendarne skrzynki,
  • unikalne przedmioty kosmetyczne.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak nowości się nie kończą. Między 30 czerwca a 13 lipca odbędzie się wydarzenie Community Crafted Arcade, które zmieni działanie umiejętności bohaterów i zaoferuje dodatkowe nagrody.

W późniejszej części sezonu powrócą także tryby Junkrat's Loot Hunt oraz Excavation Initiative.

Blizzard przygotował również szeroki pakiet zmian balansu. Część bohaterów otrzymała poprawki umiejętności, a postać Domina zyskała nową kluczową zdolność – Corporate Retreat, pozwalającą przesunąć Barierę podczas jej działania.

Overwatch jest dostępny na PC, PlayStation, Xboksach oraz Nintendo Switch.

Źródło:https://gamerant.com/overwatch-season-3-update-shion-patch-notes/

Tagi:

News
PC
Blizzard
multiplayer
Blizzard Entertainment
strzelanka
Overwatch
PlayStation 5
Overwatch 2
Xbox Series X
Xbox Series S
nowy sezon
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112