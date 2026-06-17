Overwatch rusza z 3. sezonem. Shion wkracza do akcji, a Blizzard przygotował nowe wydarzenia

Aktualizacja dodaje mapę w Tokio, zmiany balansu oraz kolejne okazje do zdobycia skrzynek z nagrodami.

Gracze Overwatch mogą już rozpocząć zabawę w ramach 3. sezonu po dużym odświeżeniu gry. Jak już informowaliśmy, najnowsza aktualizacja wprowadza nową bohaterkę, ale także wydarzenia czasowe, poprawki balansu oraz dodatkowe nagrody. TwistedVoxel Overwatch – kolejny sezon czas zacząć Największą nowością sezonu jest debiut Shion, 52. bohaterki w historii gry. Postać pełni rolę DPS i specjalizuje się w szybkiej walce na średnim dystansie. Shion korzysta z dwóch pistoletów Kira, dysponuje błyskawicznym doskokiem, a jej charakterystyczną umiejętnością jest możliwość jazdy motocyklem podczas meczu. Pojazd można również wykorzystać jako broń, zadając przeciwnikom wysokie obrażenia. Wczytywanie ramki mediów.

Jej superzdolność pozwala wykonać trzy szybkie szarże połączone z intensywnym ostrzałem wrogów. Sezon 3 rozpoczyna także wydarzenie Anima Strike, które potrwa od 16 czerwca do 6 lipca. Gracze odwiedzą różne lokacje w Tokio i będą wykonywać wyzwania na specjalnej mapie hybrydowej. Każdy tydzień wydarzenia oferuje inny motyw przewodni, obejmujący między innymi Neon Junction, Yokai Hideout czy siedzibę klanu Hashimoto. Za udział w aktywności można zdobyć liczne nagrody, w tym: do 18 standardowych skrzynek,

3 epickie skrzynki,

3 legendarne skrzynki,

unikalne przedmioty kosmetyczne.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak nowości się nie kończą. Między 30 czerwca a 13 lipca odbędzie się wydarzenie Community Crafted Arcade, które zmieni działanie umiejętności bohaterów i zaoferuje dodatkowe nagrody. W późniejszej części sezonu powrócą także tryby Junkrat's Loot Hunt oraz Excavation Initiative. Blizzard przygotował również szeroki pakiet zmian balansu. Część bohaterów otrzymała poprawki umiejętności, a postać Domina zyskała nową kluczową zdolność – Corporate Retreat, pozwalającą przesunąć Barierę podczas jej działania. Overwatch jest dostępny na PC, PlayStation, Xboksach oraz Nintendo Switch. Blizzard pozywa kolejny prywatny serwer World of Warcraft. Tym razem na celowniku znalazł się gigant społeczności