Diablo 4 w końcu spełnia jedno z największych życzeń graczy. Blizzard zwlekał z tym od premiery

Kolejne sezony przynosiły nowe mechaniki, poprawki balansu i dodatkową zawartość. Mimo to społeczność od dawna powtarzała jedno życzenie. Blizzard wreszcie postanowił je spełnić.

Jednym z najczęściej poruszanych tematów wśród fanów Diablo 4 była możliwość rozpoczęcia nowego sezonu ulubioną postacią z poprzednich rozgrywek, zamiast tworzenia kolejnego bohatera od podstaw. Gracze wielokrotnie prosili o takie rozwiązanie, a teraz Blizzard oficjalnie potwierdził, że trafi ono do gry. Nowa funkcja pozwoli rozpocząć nowy sezon tą samą postacią Nowość nosi nazwę system Odrodzenia i zadebiutuje wraz z kolejnym sezonem. Mechanika pozwoli przenieść postać ze Sfery Wieczności do nowego sezonu, jednocześnie resetując jej poziom do pierwszego. Dzięki temu nie będzie już konieczności zakładania kolejnej wersji tej samej klasy tylko po to, by rozpocząć sezonową rozgrywkę.

System zachowa klasę postaci, jej nazwę, wygląd oraz łączny czas spędzony w grze. Nie znikną również wszystkie elementy kosmetyczne, takie jak transmogryfikacje, barwniki, wierzchowce, chowańce, portale czy nagrobki.

GramTV przedstawia:

Blizzard zwraca jednak uwagę na jedną ważną kwestię. Przed skorzystaniem z funkcji Odrodzenia gracze będą musieli ręcznie przenieść cały ekwipunek oraz zawartość plecaka do skrytki na Sfery Wieczności. Wszystkie przedmioty pozostawione na postaci w momencie odrodzenia zostaną bowiem bezpowrotnie utracone. Choć dla części graczy może wydawać się to niewielką zmianą, społeczność Diablo 4 zabiegała o takie rozwiązanie praktycznie od premiery gry. Odrodzenie ma sprawić, że rozpoczynanie kolejnych sezonów będzie znacznie wygodniejsze, zwłaszcza dla osób od lat przywiązanych do jednego bohatera. Obecnie wszystko wskazuje na to, że 15. sezon Diablo 4 wystartuje we wrześniu i to właśnie wtedy nowa funkcja zostanie udostępniona wszystkim graczom.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









