Overwatch kończy 10 lat. Blizzard szykuje wielkie świętowanie i masę nagród dla graczy

Trudno uwierzyć, ale od premiery Overwatch minęło już 10 lat. Pierwsza odsłona sieciowej strzelanki Blizzardu zadebiutowała 24 maja 2016 roku i przez dekadę zdążyła przejść naprawdę długą drogę — od ogromnego sukcesu, przez kryzys związany z Overwatch 2, aż po ostatnie próby odbudowania zainteresowania marką. Teraz Blizzard chce uczcić tę rocznicę specjalnym wydarzeniem w grze. Wydarzenie rocznicowe w Overwatch rozpocznie się już 12 maja i potrwa do 1 czerwca.

Overwatch – 10 lat od premiery. Jakie atrakcje szykuje dla nas Blizzard?

Twórcy zapowiadają sporo rocznicowych nagród. Gracze będą mogli zdobyć między innymi 21 skórek inspirowanych premierowym składem bohaterów, 15 specjalnych loot boxów, nowe ozdoby profilu, bannery i unikalne zawieszki do broni. Pojawią się także ekskluzywne tytuły możliwe do odblokowania podczas wydarzenia.