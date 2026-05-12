Zaloguj się lub Zarejestruj

Overwatch kończy 10 lat. Blizzard szykuje wielkie świętowanie i masę nagród dla graczy

Jakub Piwoński
2026/05/12 12:30
0
0

Kultowy hero shooter obchodzi okrągłe urodziny. Blizzard zapowiedział specjalne wydarzenie pełne skórek, loot boxów i rocznicowych atrakcji.

Trudno uwierzyć, ale od premiery Overwatch minęło już 10 lat. Pierwsza odsłona sieciowej strzelanki Blizzardu zadebiutowała 24 maja 2016 roku i przez dekadę zdążyła przejść naprawdę długą drogę — od ogromnego sukcesu, przez kryzys związany z Overwatch 2, aż po ostatnie próby odbudowania zainteresowania marką. Teraz Blizzard chce uczcić tę rocznicę specjalnym wydarzeniem w grze. Wydarzenie rocznicowe w Overwatch rozpocznie się już 12 maja i potrwa do 1 czerwca.

Overwatch
Overwatch

Overwatch – 10 lat od premiery. Jakie atrakcje szykuje dla nas Blizzard?

Twórcy zapowiadają sporo rocznicowych nagród. Gracze będą mogli zdobyć między innymi 21 skórek inspirowanych premierowym składem bohaterów, 15 specjalnych loot boxów, nowe ozdoby profilu, bannery i unikalne zawieszki do broni. Pojawią się także ekskluzywne tytuły możliwe do odblokowania podczas wydarzenia.

Blizzard przygotował również wyzwania społecznościowe. Gracze wspólnie będą wykonywać zadania, aby odblokowywać kolejne nagrody dla całej społeczności. Studio sugeruje też, że to dopiero początek atrakcji i w najbliższych dniach poznamy kolejne szczegóły eventu.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, jubileusz przypada na moment, w którym Overwatch ponownie zaczął odzyskiwać popularność. W tym roku Blizzard zdecydował się na duże zmiany — zrezygnowano z numerka „2” w tytule, przebudowano część fabularną gry i dodano nowych bohaterów. Wielu graczy uznało to za próbę symbolicznego powrotu do korzeni po latach chaosu wokół marki.

I wygląda na to, że plan zaczyna działać. Jeszcze niedawno wydawało się, że Overwatch na dobre odda pole konkurencji pokroju Marvel Rivals, ale ostatnie miesiące przyniosły wyraźne odbicie zainteresowania grą. Dziesiąte urodziny mają więc dla Blizzardu znaczenie większe niż zwykły jubileusz. To trochę próba pokazania graczom, że Overwatch nadal ma przed sobą przyszłość.

Źródło:https://gamerant.com/overwatch-10th-anniversary-event-details-rewards/

Tagi:

News
Blizzard
multiplayer
FPS
Blizzard Entertainment
strzelanka
shooter
Overwatch
FPP
wydarzenie
online
nagrody
jubileusz
atrakcje
Hero shooter
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112