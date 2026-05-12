Overwatch kończy 10 lat. Blizzard szykuje wielkie świętowanie i masę nagród dla graczy

Kultowy hero shooter obchodzi okrągłe urodziny. Blizzard zapowiedział specjalne wydarzenie pełne skórek, loot boxów i rocznicowych atrakcji.
Trudno uwierzyć, ale od premiery Overwatch minęło już 10 lat. Pierwsza odsłona sieciowej strzelanki Blizzardu zadebiutowała 24 maja 2016 roku i przez dekadę zdążyła przejść naprawdę długą drogę — od ogromnego sukcesu, przez kryzys związany z Overwatch 2, aż po ostatnie próby odbudowania zainteresowania marką. Teraz Blizzard chce uczcić tę rocznicę specjalnym wydarzeniem w grze. Wydarzenie rocznicowe w Overwatch rozpocznie się już 12 maja i potrwa do 1 czerwca.
Overwatch – 10 lat od premiery. Jakie atrakcje szykuje dla nas Blizzard?
Twórcy zapowiadają sporo rocznicowych nagród. Gracze będą mogli zdobyć między innymi 21 skórek inspirowanych premierowym składem bohaterów, 15 specjalnych loot boxów, nowe ozdoby profilu, bannery i unikalne zawieszki do broni. Pojawią się także ekskluzywne tytuły możliwe do odblokowania podczas wydarzenia.
Blizzard przygotował również wyzwania społecznościowe. Gracze wspólnie będą wykonywać zadania, aby odblokowywać kolejne nagrody dla całej społeczności. Studio sugeruje też, że to dopiero początek atrakcji i w najbliższych dniach poznamy kolejne szczegóły eventu.
Co ciekawe, jubileusz przypada na moment, w którym Overwatch ponownie zaczął odzyskiwać popularność. W tym roku Blizzard zdecydował się na duże zmiany — zrezygnowano z numerka „2” w tytule, przebudowano część fabularną gry i dodano nowych bohaterów. Wielu graczy uznało to za próbę symbolicznego powrotu do korzeni po latach chaosu wokół marki.
I wygląda na to, że plan zaczyna działać. Jeszcze niedawno wydawało się, że Overwatch na dobre odda pole konkurencji pokroju Marvel Rivals, ale ostatnie miesiące przyniosły wyraźne odbicie zainteresowania grą. Dziesiąte urodziny mają więc dla Blizzardu znaczenie większe niż zwykły jubileusz. To trochę próba pokazania graczom, że Overwatch nadal ma przed sobą przyszłość.
