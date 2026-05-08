Człowiek, który nauczył świat kochać naturę. David Attenborough kończy 100 lat

Każdy, kto lubi filmy dokumentalne, musiał choć raz zetknąć się z tą postacią. Legenda.

8 maja 1926 roku urodził się David Attenborough. To jedna z najważniejszych postaci telewizji i wybitny przewodnik po świecie przyrody. Jego spokojny, pełen zachwytu głos tłumaczył nam życie oceanów, sawann, dżungli i najbardziej niezwykłych stworzeń na Ziemi. Brytyjski popularyzator nauki przez dekady nie tylko opowiadał o przyrodzie, ale wręcz zmienił sposób, w jaki telewizja pokazuje świat zwierząt i natury. Z okazji jego urodzin, hołd oddają mu dziś media, instytucje kultury, naukowcy i artyści z całego świata. David Attenborough kończy 100 lat Słynny kompozytor Hans Zimmer opublikował specjalne nagranie poświęcone legendarnemu dokumentaliście. Brytyjska para królewska udostępniła z kolei serię archiwalnych zdjęć pokazujących spotkania z Attenboroughem na przestrzeni lat. Co ciekawe, uhonorowało go również Natural History Museum, które ogłosiło, że nowo odkryty gatunek pasożytniczej osy otrzyma nazwę Attenboroughnculus tau.

Swoje świętowanie przygotowało także BBC — stacja, z którą Attenborough związany był przez większość kariery, wyświetliła na ulicach Londynu wielki bilboard z informacją o urodzinach. To właśnie w BBC powstawały jego najbardziej kultowe serie dokumentalne, które później oglądały miliony widzów na całym świecie. David Attenborough nie jest jednak zwykłym prezenterem telewizyjnym. W czasach, gdy filmy przyrodnicze często przypominały szkolne materiały edukacyjne, on zamienił je w widowiska pełne emocji, dramaturgii i kinowego rozmachu. Programy takie jak Błękitna planeta, Nasza planeta czy Życie na naszej planecie nie tylko zachwycały zdjęciami, ale też budowały globalną świadomość dotyczącą zmian klimatu i ochrony środowiska. W ostatnich latach jego produkcje dostępne są na platformie Netflix.

Dziś Attenborough jest dla wielu widzów symbolem całego gatunku filmów dokumentalnych. Jego głos stał się niemal równie rozpoznawalny jak twarze największych gwiazd kina. Wystarczy kilka zdań narracji, by większość widzów natychmiast wiedziała, z kim ma do czynienia. Internet również świętuje jego jubileusz. Na YouTubie i w mediach społecznościowych przez cały dzień publikowane są specjalne materiały poświęcone dokumentaliście — od archiwalnych scen z planów zdjęciowych po humorystyczne filmy, w których zwierzęta „składają” mu życzenia głosami znanych aktorów i celebrytów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










