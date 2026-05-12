Wolfenstein 3D niczym Diablo. Takiej wersji kultowej strzelanki jeszcze nie znacie

Walka z nazistami nabiera zupełnie nowych kształtów.

Wolfenstein 3D to jedna z najważniejszych gier w historii i produkcja, która na zawsze odmieniła gatunek FPS. Modder znany jako LoGeKyl postanowił pokazać kultowy tytuł z zupełnie innej perspektywy i zaprezentował słynne przygody Blazkowicza w rzucie izometrycznym. Isowulf – Wolfenstein 3D w rzucie izometrycznym Odpowiedzią jest Isowulf, czyli wierne odtworzenie Wolfenstein 3D, ale przedstawione w widoku izometrycznym. Efekt końcowy przypomina połączenie klasycznego Castle Wolfenstein z Diablo. Zamiast oglądać akcję oczami B.J. Blazkowicza, obserwujemy wydarzenia z góry pod charakterystycznym kątem.

Twórca moda przyznaje, że inspiracją była jego fascynacja początkami id Software. Na stronie projektu w ModDB wspomina, że Wolfenstein 3D był dla niego momentem przełomowym. To właśnie wtedy uświadomił sobie, że gry tworzą konkretni ludzie, tacy jak John Carmack, John Romero, Adrian Carmack oraz Tom Hall. LoGeKyl zdradził również, że przed rozpoczęciem nowych projektów często słucha audiobooków Masters of Doom oraz autobiografii Doom Guy. W przypadku Isowulf chciał sprawdzić, czy projekt przygotowany przez Romero i Halla obroni się w zupełnie innej formie.

Jak się okazało, oryginalna konstrukcja gry działa znakomicie także w rzucie izometrycznym. Autor moda spodziewał się konieczności modyfikacji prędkości poruszania się, zachowania przeciwników czy sposobu działania broni, ale ostatecznie nie musiał wprowadzać niemal żadnych zmian. Jedynym nowym elementem graficznym był sprite przedstawiający B.J. Blazkowicza, którego w oryginalnym Wolfenstein 3D oczywiście nie było, ponieważ bohater pozostawał niewidoczny dla gracza. Choć mod zadebiutował około sześciu miesięcy temu, w międzyczasie doczekał się istotnych aktualizacji. Obecnie zawiera wszystkie epizody znane z pierwowzoru, obsługuje zapisywanie i wczytywanie stanu gry oraz pozwala na dowolne przypisywanie klawiszy.

