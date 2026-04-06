Nowy Overwatch może przepaść, jeśli Blizzard nie wyciągnie nauki z błędów

Spin-off mobilny zapowiada się obiecująco, ale bez odpowiedniego systemu nagród i progresji może szybko stracić graczy.

Overwatch Rush to nowy projekt od Blizzard Entertainment, który został zapowiedziany jako mobilny spin-off popularnej serii. Gra tworzona jest z myślą o smartfonach i tabletach, a jej założenia wyraźnie odbiegają od głównej odsłony cyklu. Zamiast klasycznej strzelanki FPP, gracze otrzymają rozgrywkę z widokiem z góry, krótsze i bardziej dynamiczne mecze oraz uproszczoną strukturę dopasowaną do grania „w biegu”. Na start dostępna będzie ograniczona liczba bohaterów, a kolejne postacie znane z uniwersum mają trafiać do gry stopniowo. Overwatch Rush – czy Blizzard jest świadomy ryzyka? Jak zwraca uwagę GameRant.com, taki kierunek rozwoju może okazać się atrakcyjny, zwłaszcza dla nowych odbiorców, ale jednocześnie niesie ze sobą konkretne ryzyka. Historia serii pokazuje bowiem, że sama zmiana formuły rozgrywki nie wystarczy, jeśli zabraknie odpowiedniego zaplecza systemowego.

Największym punktem odniesienia pozostaje tutaj Overwatch 2, które przez długi czas zmagało się z problemem braku treści do odblokowania. System nagród był rozwijany dopiero po premierze – pojawiły się kredyty w battle passie, wyzwania tygodniowe czy bardziej rozbudowana progresja. Na starcie jednak wielu graczy nie miało realnej motywacji, by spędzać w grze więcej czasu.

GramTV przedstawia:

To właśnie ten aspekt może przesądzić o losie Overwatch Rush. Krótkie, dynamiczne mecze to jedno, ale równie ważne jest zapewnienie graczom celów długoterminowych. Szczególną rolę odgrywają tutaj kosmetyki – skórki, emotki czy inne elementy personalizacji. Jeśli będą one dostępne wyłącznie poprzez mikropłatności, produkcja może szybko stracić zainteresowanie społeczności. Seria była bowiem najlepiej odbierana wtedy, gdy nagradzała zaangażowanie, a nie tylko wydatki. Istotna pozostaje także progresja. Współczesne wydanie Overwatch pokazało, jak ważny jest rozwój konkretnych bohaterów i możliwość budowania swojego profilu wokół ulubionych postaci. To element, który zwiększa przywiązanie graczy i daje poczucie osiągnięć nawet bez rywalizacji. Nie można też pominąć aspektu konkurencyjnego. Choć Overwatch Rush ma być bardziej przystępny i szybszy, marka od lat opiera się na rywalizacji i trybach rankingowych. Problemy z tym systemem przy premierze Overwatch 2 pokazały, jak łatwo można zrazić zarówno bardziej zaangażowanych, jak i okazjonalnych graczy. Dziś Overwatch znajduje się w znacznie lepszym miejscu niż kilka lat temu, oferując regularne wydarzenia, nagrody i dopracowaną strukturę rozgrywki. Jeśli Blizzard wykorzysta te doświadczenia już na starcie Overwatch Rush, nowy spin-off ma szansę na sukces. Jeśli jednak powtórzy stare błędy, nawet ciekawa formuła może nie wystarczyć.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










