Overwatch 2 – poznajcie nowego bohatera. Ramattra zawita do gry już wkrótce

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas Overwatch League Grand Final Blizzard poinformował o nowej postaci, która zasili grono bohaterów dostępnych w Overwatch 2. Ramattra, bo tak nazywa się nowy czempion, zawita do gry wraz z rozpoczęciem drugiego sezonu zmagań. Przypomnijmy, że jego wprowadzenie zaplanowane zostało na 6 grudnia. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej postaci, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Ramattra nowym bohaterem w Overwatch 2

Design nowego bohatera może się podobać. Ramattra wygląda na dość bezwzględnego wojownika, chociaż jeśli zapoznamy się z historią postaci, to widać, że jego staraniom towarzyszy większy cel. Więcej praktycznych szczegółów na temat postaci powinniśmy otrzymać w nadchodzących tygodniach.



„Ramattra był kiedyś maszyną wojenną, jednak porzucił pierwotne uzbrojenie dla tarczy, którą chroni swój lud, krzewiąc pokój i harmonię. Jego ideały nie były dalekie tym, którymi kierował się inny mnich z klasztoru Szambala – Zenyatta. Historia Ramattry jest jednak pełna przeciwności losu, traumy i uwydatnia okrutną rzeczywistość ludzkiego życia” – czytamy w opisie zamieszczonym na blogu Blizzarda.



Oczywiście, chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o Overwatch 2 i jakie są Wasze wrażenia z rozgrywki. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w tę produkcję, odsyłamy do przygotowanej przez nas recenzji. Muradin zatytułował swój tekst „Overwatch 2 - recenzja aktualizacji?”, a gra finalnie otrzymała ocenę 7.5/10.