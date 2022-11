Overwatch 2 – prezentacja nowego bohatera już dziś

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów Overwatch 2. Już dziś – podczas Overwatch League Grand Finals – zaprezentowana zostanie nowa postać, która trafi do gry wraz rozpoczęciem drugiego sezonu zmagań. Przypomnijmy, że jego wprowadzenie zaplanowane zostało na 6 grudnia.

Overwatch 2 – prezentacja nowej postaci już dziś

Jak donosi portal gamingbolt.com, nowa postać ma być tankiem, a podczas eventu zaprezentowana zostanie także kolejna mapa. Powinniśmy doczekać się również informacji o pomniejszych zmianach i nowościach kosmetycznych.



Premiera Overwatch 2 przebiegła w cieniu kontrowersji zarówno za sprawą błędów technicznych, jak i nikłych zmian, które pojawiły się w sequelu. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta sieciowa strzelanka radzi sobie całkiem nieźle. W końcu wyniki mówią same za siebie. Przypomnijmy, że w zaledwie 10 dni od premiery Overwatch 2 zdobył 25 milionów graczy.



Oczywiście, chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o Overwatch 2 i jakie są Wasze wrażenia z rozgrywki. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w tę produkcję, odsyłamy do przygotowanej przez nas recenzji. Muradin zatytułował swój tekst „Overwatch 2 - recenzja aktualizacji?”, a gra finalnie otrzymała ocenę 7.5/10.

