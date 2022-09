Overwatch 2 na premierowym zwiastunie. Blizzard prezentuje tryby i bohaterów

Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym tygodniu na rynku zadebiutuje Overwatch 2. Nic więc dziwnego, że Blizzard postanowił przypomnieć o swojej produkcji i przygotować graczy na premierę wspomnianego tytułu. Deweloperzy opublikowali bowiem premierowy zwiastun gry, w którym zaprezentowano m.in. tryby oraz bohaterów, a także przypomniano, że całość dostępna będzie w modelu free-to-play.

Blizzard przygotowuje graczy na premierę Overwatch 2

W Overwatch 2 do dyspozycji graczy oddanych zostanie 35 postaci. We wspomnianym gronie znajdzie się miejsce dla trzech zupełnie nowych herosów. Użytkownicy będą natomiast toczyć starcia na 22 mapach, z czego sześć aren zostało przygotowanych specjalnie z myślą o nadchodzącym sequelu. Nie zabraknie też nowych trybów zabawy. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, czego jeszcze można spodziewać się po produkcji Blizzarda.



Na koniec przypomnijmy, że Overwatch 2 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra zadebiutuje na wymienionych platformach 4 października, czyli w najbliższy wtorek. Serwery mają zostać otwarte o 21:00 czasu polskiego.