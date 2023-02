Overwatch 2 – co dobrego przyniesie nowy sezon?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami doczekaliśmy się prezentacji nowości, której zawitają do Overwatch 2 wraz z rozpoczęciem 3. sezonu zmagań. Najważniejsze zmiany zaprezentowano na trailerze.

Co nowego w Overwatch 2?

Kolejny sezon w Overwatch 2 startuje już dzisiaj. Z tej okazji twórcy przygotowali dla graczy kilka niespodzianek. Wraz z aktualizacją do gry zawitają zupełnie nowe skórki dla wielu postaci. Sporą atrakcją jest również dodanie kolejnej mapy. Antarctic Peninsula – tak zatytułowana została nowa lokacja, na której bohaterowie będą toczyć wirtualne boje. Warto dodać, że jest to mapa przeznaczona do trybu Control.



Deweloperzy zapowiedzieli także specjalne wydarzenia, podczas których będzie mogli zdobyć ciekawe nagrody. Blizzard przypomina również o powrocie Overwatch World Cup. Przypomnijmy, że informacje dotyczące turnieju pojawiły się już wcześniej.