Overwatch World Cup powróci w 2023 roku

Mamy dobre wieści dla fanów Overwatch. Twórcy poinformowali, że po ponad trzech latach przerwy powróci inicjatywa Overwatch World Cup. Tym samym zapowiadają rywalizację, która wyłoni najlepszych graczy na świecie.

Wielki powrót Overwatch World Cup 2023

Wraz z zapowiedzią ujawnioną garstkę szczegółów, więcej informacji zostanie podanych w późniejszym terminie. W styczniu ogłoszonych zostanie 36 krajów i regionów biorących udział w Overwatch World Cup 2023, wtedy też otwarte zostaną zgłoszenia do komitetów. Każdy z nich będzie odpowiedzialny za organizację kwalifikacji dla swojego kraju i regionu, zgodnie z wytycznymi Blizzarda.



Ponadto wprowadzony zostanie otwarty format turniejowy – World Cup Trials. Będzie to, obok normalnych kwalifikacji, kolejna możliwość dla graczy walczących o miejsce w drużynie. Rozgrywki ruszą w lutym i zapewnią zwycięzcom bezpośrednie miejsce w kwalifikacjach do ich drużyn.