Overwatch 2 – nowa mapa zaprezentowana na zwiastunie

Mamy dobre informacje dla graczy Overwatch 2. Blizzard podzielił się zwiastunem prezentującym mapę, która trafi do gry wraz z nadejściem 3. sezonu zmagań.

Overwatch 2 – co nowego w 3. sezonie

Wiemy, ze 3. sezon zmagań w Overwatch 2 rozpocznie się już 7 lutego. Dzień wcześniej mamy otrzymać trailer prezentujący nadciągające zmiany. Deweloperzy podzielili się teraz wyłącznie krótkim zwiastunem, na którym pokazano nową mapę. Antarctic Peninsula – tak zatytułowana została nowa lokacja, na której bohaterowie będą toczyć wirtualne boje. Warto dodać, że jest to mapa przeznaczona do trybu Control.



Na koniec przypomnijmy, że Overwatch 2 zadebiutowało na rynku 4 października 2022 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w tę produkcję, odsyłamy do przygotowanej przez nas recenzji. Muradin zatytułował swój tekst „Overwatch 2 - recenzja aktualizacji?”, a gra finalnie otrzymała ocenę 7.5/10.