Overwatch 2 cieszy się sporą popularnością. Blizzard chwali się liczbą graczy

Kilka dni temu zaprezentowano nowego bohatera, który już w przyszłym miesiącu pojawi się w Overwatch 2. Tymczasem okazuje się, że wspomniana produkcja zaliczyła bardzo udany start. Activision Blizzard opublikowało bowiem raport finansowy podsumowujący miniony kwartał. Dzięki przekazanym informacjom dowiedzieliśmy się, ilu graczy zdecydowało się rozpocząć swoją przygodę z Overwatch 2.

Blizzard jest zadowolony z zainteresowania, jakim cieszy się Overwatch 2

Okazuje się, że od momentu premiery – która miała miejsce na początku października – w Overwatch 2 zagrało już ponad 35 milionów użytkowników. Trzeba przyznać, że wynik robi wrażenie, a Blizzard z pewnością jest zadowolony z zainteresowania, jakim cieszy się wspomniana produkcja. To jednak nie koniec informacji.



Firma zdradziła, że spora część ze wspomnianych 35 milionów użytkowników to osoby, które do tej pory nie miały styczności z marką Overwatch. Dodatkowo Blizzard ujawnił bowiem, że w pierwszym miesiącu średnia dzienna liczba graczy w Overwatch 2 jest ponad dwukrotnie większa, niż miało to miejsce w pierwszej części.



Na koniec przypomnijmy, że Overwatch 2 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Produkcja Blizzarda dystrybuowana jest w modelu free-to-play. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Overwatch 2 – recenzja aktualizacji?