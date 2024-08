Oto zwycięzcy gamescom Awards 2024. Zobaczcie, które tytuły wygrały w poszczególnych kategoriach

Gamescom Awards 2024 – zwycięzcy i nominowani

Rozdano już nagrody w ramach gamescom Awards 2024. Kategorie, w jakich powalczyły różne gry, to między innymi „Najlepszy zwiastun”, „Najlepsze stoisko na targach”, „Gry z przesłaniem” czy „Najlepsza gra mobilna”. Jury wyróżniło kilka tytułów, w tym Monster Hunter Wilds (zwycięzca we wszystkich kategoriach, w których był nominowany), Little Nightmares 3 czy Kingdom Come Deliverance 2. Poniżej znajduje się pełna lista.

Najlepszy zwiastun:

Monster Hunter Wilds – zwycięzca

Najlepsze stoisko na targach:

Microsoft Xbox / Bethesda / Blizzard – zwycięzca

Najlepsza oprawa wizualna:

Little Nightmares 3 – zwycięzca

Crimson Desert

Dune: Awakening

Empire of the Ants

Star Wars Outlaws

Najlepszy dźwięk:

Little Nightmares 3 – zwycięzca

Dune: Awakening

Kingdom Come Deliverance 2

Nine Sols

Star Wars Outlaws

Najlepsza rozgrywka:

Frostpunk 2 – zwycięzca

Blue Prince

Empire of the Ants

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

The Alters

Najbardziej zabawna: