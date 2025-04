Kingdom Come: Deliverance 2 w promocji w wersji na PC. Taniej o 80 zł

Jeżeli szukacie pudełkowego wydania drugiej części Kingdom Come: Deliverance, to powinniście zerknąć na tę promocję.

Takiej oferty na Kingdom Come: Deliverance 2 jeszcze nie było. W Media Expert możecie kupić w bardzo atrakcyjnej cenie najnowszą grę Warhorse Studios w wersji pudełkowej. Tytuł wciąż jest rozwijany i studio niedawno zapowiedziało wprowadzenie nowego trybu gry, który zadowoli najbardziej wymagających graczy. Jedna z najlepszych produkcji tego roku stanie się jeszcze lepsza, ale już teraz możecie sprawdzić ten tytuł, nabywając go w niższej cenie.

Kingdom Come: Deliverance 2 na PC w atrakcyjnej promocji

W Media Expert dostępna jest edycja Kingdom Come: Deliverance II - Day One Edition, której regularna cena to 239,99 zł. W promocji gra kosztuje 159,99 zł, czyli aż o 80 zł taniej. Warto przypomnieć, że Day One Edition zawiera bonusową misję Lwi Herb. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.