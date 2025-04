Astro Bot wielkim zwycięzcą BAFTA Games Awards 2025. Team Asobi osiąga kolejne sukcesy

Sporo uwagi zwrócił również Still Wakes the Deep - przygodowa gra akcji od twórców Vampire the Masquerade 2. Produkcja od The Chinese Room doczekała się trzech nagród, będąc najlepsza w następujących kategoriach:

New IP

Performer in a Leading Role

Performer in a Supporting Role

Z BAFTA Games Awards 2025 warto zwrócić także uwagę na Helldivers 2 wyróżnione za Music and Multiplayer, a Hellblade 2 doceniono za Technical Achievement.