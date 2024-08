Nowe mechaniki rozgrywki na zwiastunie Farming Simulator 25. Trąby powietrzne i chów zwierząt

Pod koniec czerwca bieżącego roku ukazała się oficjalna zapowiedź Farming Simulator 25 . W późniejszym czasie do sieci trafiła również długa prezentacja , podczas której deweloperzy omówili kilka nowości zmierzających do gry. Teraz natomiast podzielono się nowym zwiastunem przedstawiającym mechaniki rozgrywki, które przygotowali twórcy.

Farming Simulator 25 na nowym zwiastunie. Prezentacja nowych mechanik rozgrywki

Na oficjalnym kanale YouTube’owym Farming Simulator ukazał się w ramach gamescom nowy materiał. Gameplay trailer koncentruje się na mechanikach rozgrywki, które pojawią się w kolejnej odsłonie serii. Dodatkowo uczestnicy targów w Kolonii mogą testować Farming Simulator 25 w dniach od 21 do 25 sierpnia.

Jeśli zaś chodzi o udostępniony materiał, widzimy między innymi zmienną, kapryśną pogodę, która może doprowadzić do zniszczenia części pól i lasów. Wirtualni rolnicy mogą spodziewać się silnego wiatru lub gradu, a nawet trąb powietrznych. To jednak nie wszystko, co zostało zaprezentowane na gameplay trailerze.