Mafia 4 w oficjalnym zwiastunie. Pierwsze szczegóły, premiera i platformy

Po wielu latach oczekiwania Hangar 13 i Take-Two Interactive oficjalnie zaprezentowali Mafię 4. Gra została zapowiedziana jeszcze w sierpniu 2022 roku, ale od tego czasu do sieci nie trafiły żadne materiały. Teraz za sprawą gamescom Opening Night Live 2024 to się zmieniło i podczas imprezy jedną z największych niespodzianek był pierwszy zwiastun nowej części popularnej serii, która zatytułowana została Mafia: The Old Country.

Mafia: The Old Country - pierwszy zwiastun i termin premiery

Wbrew wcześniejszym doniesieniom nowa odsłona Mafii będzie rozgrywać się na długo przed wydarzeniami z pierwszej części. W grze poznamy same początki zorganizowanej przestępczości w brutalnej historii o narodzinach mafii. Opowieść będzie rozgrywać się na samym początku XX wieku w Sycylii. Twórcy chwalą się, że Mafia: The Old Country w realistyczny i drobiazgowy sposób przedstawi tę epokę. Gra ma cechować się również bogatą narracją, z której słynnie cała seria.