Oto oficjalna lista nowych gier w Xbox Game Pass na drugą połowę kwietnia

Mikołaj Berlik
2026/04/20 17:00
Kolejne hity trafiają do oferty.

Microsoft przedstawił zestawienie tytułów, które dołączą do usługi Xbox Game Pass w drugiej połowie kwietnia i na początku maja. Choć pierwsza fala miesiąca postawiła poprzeczkę wysoko, nadchodzące zestawienie oferuje solidną porcję premier typu Day One oraz klasykę gatunku RPG.

Xbox Game Pass – nowości w usłudze

W najbliższych dniach biblioteka wzbogaci się o następujące produkcje:

  • Little Rocket Lab (Chmura, Konsola, PC) – 21 kwietnia
  • Sopa: Tale of the Stolen Potato (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 21 kwietnia
  • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 21 kwietnia (Day One) – nowość od twórców Vampire Survivors.
  • Kiln (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 23 kwietnia (Day One)
  • Aphelion (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 28 kwietnia (Day One)
  • Trepang2 (Chmura, Konsola, PC) – 29 kwietnia
  • Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) (PC) – 30 kwietnia (Day One)
  • Sledding Game (Game Preview) (Chmura, Konsola, PC) – 30 kwietnia (Day One)
  • TerraTech Legion (Chmura, Konsola, PC) – 30 kwietnia
  • Final Fantasy V (Chmura, Konsola, PC) – 5 maja

Zgodnie z tradycją, wraz z nowymi dostawami, część gier opuści katalog. Oto produkcje, z którymi się pożegnamy:

  • Citizen Sleeper
  • Creatures of Ava
  • Dragon Ball Xenoverse 2
  • Endless Legend 2 (PC)
  • Goat Simulator
  • Goat Simulator Remastered
  • Hunt Showdown 1896
  • NHL 24 (EA Play)
  • Revenge of the Savage Planet

Jeśli planowaliście ograć któryś z powyższych tytułów, warto się pośpieszyć – pozostało na to tylko 10 dni.

