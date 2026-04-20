Oto oficjalna lista nowych gier w Xbox Game Pass na drugą połowę kwietnia

Microsoft przedstawił zestawienie tytułów, które dołączą do usługi Xbox Game Pass w drugiej połowie kwietnia i na początku maja. Choć pierwsza fala miesiąca postawiła poprzeczkę wysoko, nadchodzące zestawienie oferuje solidną porcję premier typu Day One oraz klasykę gatunku RPG.
Xbox Game Pass – nowości w usłudze
W najbliższych dniach biblioteka wzbogaci się o następujące produkcje:
- Little Rocket Lab (Chmura, Konsola, PC) – 21 kwietnia
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 21 kwietnia
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 21 kwietnia (Day One) – nowość od twórców Vampire Survivors.
- Kiln (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 23 kwietnia (Day One)
- Aphelion (Chmura, Konsola, Handheld, PC) – 28 kwietnia (Day One)
- Trepang2 (Chmura, Konsola, PC) – 29 kwietnia
- Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) (PC) – 30 kwietnia (Day One)
- Sledding Game (Game Preview) (Chmura, Konsola, PC) – 30 kwietnia (Day One)
- TerraTech Legion (Chmura, Konsola, PC) – 30 kwietnia
- Final Fantasy V (Chmura, Konsola, PC) – 5 maja
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!