Xbox zaprasza na kolejną prezentację. Pokaz nowych gier jeszcze w tym tygodniu

Microsoft i redakcja IGN mają dobre wieści dla wszystkich miłośników produkcji niezależnych.

W czwartek w ramach Xbox First Look mieliśmy okazję zobaczyć pierwszą prezentację gry Metro 2039. Dzisiaj natomiast Microsoft zaprosił graczy na kolejne wydarzenie. Producent konsol Xbox wspólnie z redakcją IGN zapowiedzieli pokaz ID@Xbox Showcase.

Zgodnie z przekazanymi informacjami najbliższa prezentacja ID@Xbox Showcase rozpocznie się 23 kwietnia 2026 roku o 19:00 czasu polskiego. Na pokazie zaprezentowane zostaną nowe materiały z nadchodzących gier niezależnych. Organizatorzy ujawnili już nawet kilka tytułów, które na pewno pojawią się na wspomnianym wydarzeniu.