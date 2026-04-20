Xbox zaprasza na kolejną prezentację. Pokaz nowych gier jeszcze w tym tygodniu

Mikołaj Ciesielski
2026/04/20 17:50
Microsoft i redakcja IGN mają dobre wieści dla wszystkich miłośników produkcji niezależnych.

W czwartek w ramach Xbox First Look mieliśmy okazję zobaczyć pierwszą prezentację gry Metro 2039. Dzisiaj natomiast Microsoft zaprosił graczy na kolejne wydarzenie. Producent konsol Xbox wspólnie z redakcją IGN zapowiedzieli pokaz ID@Xbox Showcase.

Nadchodzi kolejna edycja ID@Xbox Showcase
Zgodnie z przekazanymi informacjami najbliższa prezentacja ID@Xbox Showcase rozpocznie się 23 kwietnia 2026 roku o 19:00 czasu polskiego. Na pokazie zaprezentowane zostaną nowe materiały z nadchodzących gier niezależnych. Organizatorzy ujawnili już nawet kilka tytułów, które na pewno pojawią się na wspomnianym wydarzeniu.

Okazuje się, że na kwietniowym ID@Xbox Showcase zobaczymy m.in. takie produkcje jak Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion czy Solo Leveling Arise Overdrive. Zgodnie z przekazanymi informacjami wymienione tytuły stanowić będą jedynie część atrakcji. Na pokazie pojawić ma się bowiem znacznie więcej gier.

Możemy zdradzić, że nie zabraknie tam mnóstwa niesamowicie wyglądających gier niezależnych, które będziecie mogli dodać do swojej listy życzeń lub może nawet zagrać już tego samego dnia – zapowiada redakcja IGN.

Na koniec warto dodać, że najbliższy pokaz ID@Xbox Showcase będzie można śledzić na żywo na kanałach IGN na YouTube oraz Twitch.tv. Całość transmitowana będzie również na portalach społecznościowych Facebook, X i TikTok, a także na oficjalnej stronie internetowej redakcji IGN.

Źródło:https://www.ign.com/articles/id-xbox-april-2026-how-to-watch-and-what-to-expect

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

