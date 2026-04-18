Cyberpunkowa platformówka w stylu Blade Runnera z mocnym debiutem. Zagracie w nią na Xbox Game Pass

Gracze dopisali, choć nie obyło się bez problemów.
Replaced, platformówka w cyberpunkowym stylu, po długiej i wyboistej drodze w końcu trafiło do graczy — i wygląda na to, że było na co czekać. Studio Sad Cat Studios poinformowało, że produkcja zaliczyła „mocny debiut”, dziękując społeczności za wsparcie.
Replaced z mocnym debiutem
Gra była jedną z najbardziej wyczekiwanych pozycji na Steamie, ale jej produkcja napotkała liczne przeszkody. Twórcy musieli kilkukrotnie przekładać premierę — m.in. przez wpływ wojny w Ukrainie — aż ostatecznie tytuł zadebiutował dopiero w 2026 roku. Replaced to klimatyczny, 2.5D platformer osadzony w alternatywnej wersji lat 80., gdzie świat został zniszczony przez katastrofę nuklearną.Gracze wcielają się w Reach — sztuczną inteligencję uwięzioną w ludzkim ciele — i przemierzają mroczne, dystopijne środowisko.
Na Steam gra ma już ponad 1800 opinii i w większości są pozytywne. Tytuł cieszy się obecnie 76 pkt. na Metacritic. Co nie jest może wynikiem rewelacyjnym, ale na pewno jest to zwiastun solidnej rozgrywki. Szczególne uznanie zbiera warstwa wizualna i klimat produkcji. Twórcy sami przyznają jednak, że nie wszystko działa perfekcyjnie. Wśród zgłaszanych problemów pojawiają się m.in. błędy kamery, problemy z animacjami czy glitche w przerywnikach. Studio zapowiedziało już poprawki i rozwój gry, w tym aktualizacje jakości życia oraz nowe funkcje.
Chcemy wyjaśnić: ta gra została w 100% wykonana ręcznie. Do jej stworzenia nie wykorzystano żadnej generatywnej sztucznej inteligencji. IGN odnosił się do historii o AI osadzonej w alternatywnej Ameryce lat 80.
Gra jest dostępna w Xbox Game Pass. Na Steam jej cena to 79 zł.
