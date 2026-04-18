Cyberpunkowa platformówka w stylu Blade Runnera z mocnym debiutem. Zagracie w nią na Xbox Game Pass

Jakub Piwoński
2026/04/18 10:30
Gracze dopisali, choć nie obyło się bez problemów.

Replaced, platformówka w cyberpunkowym stylu, po długiej i wyboistej drodze w końcu trafiło do graczy — i wygląda na to, że było na co czekać. Studio Sad Cat Studios poinformowało, że produkcja zaliczyła „mocny debiut”, dziękując społeczności za wsparcie.

Gra była jedną z najbardziej wyczekiwanych pozycji na Steamie, ale jej produkcja napotkała liczne przeszkody. Twórcy musieli kilkukrotnie przekładać premierę — m.in. przez wpływ wojny w Ukrainie — aż ostatecznie tytuł zadebiutował dopiero w 2026 roku. Replaced to klimatyczny, 2.5D platformer osadzony w alternatywnej wersji lat 80., gdzie świat został zniszczony przez katastrofę nuklearną. Gracze wcielają się w Reach — sztuczną inteligencję uwięzioną w ludzkim ciele — i przemierzają mroczne, dystopijne środowisko.

Na Steam gra ma już ponad 1800 opinii i w większości są pozytywne. Tytuł cieszy się obecnie 76 pkt. na Metacritic. Co nie jest może wynikiem rewelacyjnym, ale na pewno jest to zwiastun solidnej rozgrywki. Szczególne uznanie zbiera warstwa wizualna i klimat produkcji. Twórcy sami przyznają jednak, że nie wszystko działa perfekcyjnie. Wśród zgłaszanych problemów pojawiają się m.in. błędy kamery, problemy z animacjami czy glitche w przerywnikach. Studio zapowiedziało już poprawki i rozwój gry, w tym aktualizacje jakości życia oraz nowe funkcje.

Na sam koniec warto dodać, że mimo sukcesu gra mierzy się również z kontrowersjami. Część graczy zarzuca twórcom nadmierne wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie produkcji. Sad Cat Studios odpiera te zarzuty, podkreślając, że projekt powstał przede wszystkim dzięki pracy zespołu deweloperów. Twórcy wyjaśniają:

Chcemy wyjaśnić: ta gra została w 100% wykonana ręcznie. Do jej stworzenia nie wykorzystano żadnej generatywnej sztucznej inteligencji. IGN odnosił się do historii o AI osadzonej w alternatywnej Ameryce lat 80.

Gra jest dostępna w Xbox Game Pass. Na Steam jej cena to 79 zł.

Źródło:https://www.eurogamer.net/despite-a-few-rough-edges-replaced-developer-sad-cat-studios-is-celebrating-the-sci-fi-platformers-strong-debut-success

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




