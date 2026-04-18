Cyberpunkowa platformówka w stylu Blade Runnera z mocnym debiutem. Zagracie w nią na Xbox Game Pass

Replaced, platformówka w cyberpunkowym stylu, po długiej i wyboistej drodze w końcu trafiło do graczy — i wygląda na to, że było na co czekać. Studio Sad Cat Studios poinformowało, że produkcja zaliczyła „mocny debiut”, dziękując społeczności za wsparcie.

Gra była jedną z najbardziej wyczekiwanych pozycji na Steamie, ale jej produkcja napotkała liczne przeszkody. Twórcy musieli kilkukrotnie przekładać premierę — m.in. przez wpływ wojny w Ukrainie — aż ostatecznie tytuł zadebiutował dopiero w 2026 roku. Replaced to klimatyczny, 2.5D platformer osadzony w alternatywnej wersji lat 80., gdzie świat został zniszczony przez katastrofę nuklearną. Gracze wcielają się w Reach — sztuczną inteligencję uwięzioną w ludzkim ciele — i przemierzają mroczne, dystopijne środowisko.