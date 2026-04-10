Oto nowa wersja Death Stranding 2: On the Beach. W grę Hideo Kojimy zagramy na Steam Decku

Wspaniałe wieści dla fanów Hideo Kojimy. Najnowsza aktualizacja do Death Stranding 2: On the Beach (wersja 1.3) oficjalnie sprawiła, że gra otrzymała status Steam Deck Verified. To ogromny krok naprzód, biorąc pod uwagę skalę i wymagania tej produkcji.

Death Stranding 2: On the Beach na Steam Decku

Choć Death Stranding 2: On the Beach zadebiutowało na PC zaledwie w zeszłym miesiącu, studio Kojima Productions wraz z Nixxes Software błyskawicznie dopracowało wersję na przenośną konsolę Valve. Status gry zweryfikowanej na Steam Decku oznacza, że automatycznie dobiera ona optymalne ustawienia graficzne dla ekranu 1280x800. Możemy też liczyć na pełne wsparcie dla przycisków Steam Decka wraz z poprawnymi ikonami wewnątrz gry, a napisy i elementy interfejsu zostały dostosowane tak, aby były w pełni czytelne na mniejszym wyświetlaczu. Do tego system płynnie wywołuje klawiaturę ekranową w momentach wymagających wpisania tekstu.