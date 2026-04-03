Death Stranding 2: Patch 1.2 już dostępny. Co zmieniło się w produkcji Hideo Kojimy?

Mikołaj Berlik
2026/04/03 15:00
Poznaliśmy pełną listę ulepszeń.

Studio Nixxes opublikowało aktualizację Title Update 1.2 do gry Death Stranding 2: On the Beach. Nowy patch skupia się przede wszystkim na optymalizacji przesyłu danych oraz poprawkach technicznych, które mają uprzyjemnić wędrówkę po zrujnowanym świecie gry.

Death Stranding 2: On the Beach – nowości po łatce

Najważniejszą zmianą w tej aktualizacji do Death Stranding 2: On the Beach jest optymalizacja komunikacji między procesorem (CPU) a kartą graficzną (GPU) przez szynę PCIe.

  • Poprawę wydajności odczują przede wszystkim użytkownicy systemów o ograniczonej przepustowości PCIe.
  • Patch 1.2 przynosi ogólną poprawę płynności działania gry na Steam Decku.

Poza ogólnymi poprawkami stabilności i eliminacją błędów powodujących zawieszanie się gry, aktualizacja wprowadza:

  • Poprawki graficzne – zrzuty ekranu w Trybie Fotograficznym (Photo Mode) wykonywane w trybie HDR nie są już wyblakłe.
  • Usunięto szereg błędów związanych z wyświetlaniem mapy oraz interfejsem użytkownika.
  • Poprawiono czułość spustów w DualShock 4 – przy korzystaniu ze Steam Input nie wymagają już one pełnego wciśnięcia do zarejestrowania akcji.

Twórcy przyznali, że są świadomi problemu ze spadkami klatek podczas korzystania z lunety karabinu snajperskiego. Choć poprawka tego błędu nie znalazła się w obecnym patchu, ma zostać udostępniona w najbliższym czasie.

W międzyczasie deweloperzy zalecają proste obejście problemu. Aby tymczasowo poprawić płynność podczas celowania, warto obniżyć ustawienia Poziomu Szczegółowości (LoD) oraz Jakości Tekstur.

Przypomnijmy, że Death Stranding 2: On the Beach jest dostępne na PlayStation 5 oraz od niedawna na PC. Zachęcamy do zapoznania się z recenzjami obu wersji tytułu:

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/death-stranding-2-patch-1-2-released-detailed/

