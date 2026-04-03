Death Stranding 2: Patch 1.2 już dostępny. Co zmieniło się w produkcji Hideo Kojimy?

Studio Nixxes opublikowało aktualizację Title Update 1.2 do gry Death Stranding 2: On the Beach. Nowy patch skupia się przede wszystkim na optymalizacji przesyłu danych oraz poprawkach technicznych, które mają uprzyjemnić wędrówkę po zrujnowanym świecie gry.
Death Stranding 2: On the Beach – nowości po łatce
Najważniejszą zmianą w tej aktualizacji do Death Stranding 2: On the Beach jest optymalizacja komunikacji między procesorem (CPU) a kartą graficzną (GPU) przez szynę PCIe.
Poprawę wydajności odczują przede wszystkim użytkownicy systemów o ograniczonej przepustowości PCIe.
Patch 1.2 przynosi ogólną poprawę płynności działania gry na Steam Decku.
Poza ogólnymi poprawkami stabilności i eliminacją błędów powodujących zawieszanie się gry, aktualizacja wprowadza:
Poprawki graficzne – zrzuty ekranu w Trybie Fotograficznym (Photo Mode) wykonywane w trybie HDR nie są już wyblakłe.
Usunięto szereg błędów związanych z wyświetlaniem mapy oraz interfejsem użytkownika.
Poprawiono czułość spustów w DualShock 4 – przy korzystaniu ze Steam Input nie wymagają już one pełnego wciśnięcia do zarejestrowania akcji.
GramTV przedstawia:
Twórcy przyznali, że są świadomi problemu ze spadkami klatek podczas korzystania z lunety karabinu snajperskiego. Choć poprawka tego błędu nie znalazła się w obecnym patchu, ma zostać udostępniona w najbliższym czasie.
W międzyczasie deweloperzy zalecają proste obejście problemu.Aby tymczasowo poprawić płynność podczas celowania, warto obniżyć ustawienia Poziomu Szczegółowości (LoD) oraz Jakości Tekstur.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!