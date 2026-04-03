Death Stranding 2: Patch 1.2 już dostępny. Co zmieniło się w produkcji Hideo Kojimy?

Poznaliśmy pełną listę ulepszeń.

Studio Nixxes opublikowało aktualizację Title Update 1.2 do gry Death Stranding 2: On the Beach. Nowy patch skupia się przede wszystkim na optymalizacji przesyłu danych oraz poprawkach technicznych, które mają uprzyjemnić wędrówkę po zrujnowanym świecie gry. Death Stranding 2: On the Beach – nowości po łatce Najważniejszą zmianą w tej aktualizacji do Death Stranding 2: On the Beach jest optymalizacja komunikacji między procesorem (CPU) a kartą graficzną (GPU) przez szynę PCIe. Poprawę wydajności odczują przede wszystkim użytkownicy systemów o ograniczonej przepustowości PCIe.

Patch 1.2 przynosi ogólną poprawę płynności działania gry na Steam Decku.

Poza ogólnymi poprawkami stabilności i eliminacją błędów powodujących zawieszanie się gry, aktualizacja wprowadza: Poprawki graficzne – zrzuty ekranu w Trybie Fotograficznym (Photo Mode) wykonywane w trybie HDR nie są już wyblakłe.

Usunięto szereg błędów związanych z wyświetlaniem mapy oraz interfejsem użytkownika.

Poprawiono czułość spustów w DualShock 4 – przy korzystaniu ze Steam Input nie wymagają już one pełnego wciśnięcia do zarejestrowania akcji.

