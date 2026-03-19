Death Stranding 2: On the Beach - recenzja gry na PC. Ostatni taki taniec Sony na blaszakach

Sprawdzamy, jak wypada i co na komputerach osobistych oferuje najnowsza produkcja Hideo Kojimy, która w zeszłym roku pojawiła się na PlayStation 5.

TO NIE JEST RECENZJA GRY W tym artykule oceniam wyłącznie port Death Stranding 2: On the Beach na PC. Jeśli chcecie zapoznać się z naszą recenzją gry Death Stranding 2: On the Beach na PlayStation 5, kliknijcie w ten odnośnik. Mój redakcyjny kolega, Michał “Muradin” Grabowski, rozebrał dzieło Kojima Productions na czynniki pierwsze, ostatecznie przyznając mu niezwykle wysoką ocenę 9 na 10 punktów. Dlaczego ostatni taki taniec? Kiedy zapowiedziano pecetową wersję Death Stranding 2: On the Beach wszyscy gracze po cichu liczyli na to, że następną produkcją Sony, która zadebiutuje na komputerach osobistych, będzie oczywiście inny ubiegłoroczny hit, a mianowicie Ghost of Yotei. Tym bardziej, że pierwsza odsłona cyklu SuckerPunch Productions, a więc Ghost of Tsushima - co prawda po latach, ale jednak - ostatecznie trafiła na PC.

Tymczasem nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Sony postanowiło nie wydawać wielkich, fabularnych gier na innych platformach aniżeli PlayStation 5 (i zapewne na jej następcy), ograniczając się jedynie do przenoszenia na PC produkcji typu live-service czy też gier od zewnętrznych studiów. Oznacza to, że wspomniany Ghost of Yotei pozostanie dostępny jedynie na konsoli. Jeśli planowaliście z kolei zagrać w nadchodzące Saros na swoich blaszakach, to również będziecie musieli obejść się smakiem (czytaj: kupić wersję na PS5). Jak działa Death Stranding 2: On the Beach na PC? Death Stranding 2: On the Beach na PC testowałem na komputerze Actiny wyposażonym w procesor Intel Core i5-14600KF 3,50 GHz, 32 GB RAM i kartę graficzną AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB VRAM z monitorem 4K i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Swoją przygodę rozpocząłem na najwyższych możliwych ustawieniach jakości oprawy wizualnej, czyli bardzo wysokich bez raytracingu i z włączonym systemem PICO, czyli Progressive Image Compositor (dostępne są także AMD FSR, NVIDIA DLS i Intel XeSS) w trybie zbalansowanym. To wbudowane w silnik Decima rozwiązanie odpowiedzialne za skalowanie obrazu debiutuje na PC wraz z Death Stranding 2: On the Beach. Dzięki niemu w tym przypadku średnia liczba FPS-ów oscylowała w granicach 70 klatek na sekundę. Wartość ta oczywiście zmniejszała się, gdy na ekranie działo się więcej (np. podczas wymiany ognia albo w trakcie zmagania się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi) i zwiększała, gdy robiło się spokojniej. Mogłem oczywiście pozostać na takich detalach, ale chciałem jednak “wycisnąć” z Death Stranding 2: On the Beach trochę więcej klatek na sekundę, dlatego jedyne, co zrobiłem, to zmniejszyłem je na wysokie. Nie zauważyłem oczywiście wielkiego spadku jeśli chodzi o poziom grafiki, natomiast liczba FPS-ów wzrosła zauważalnie. Death Stranding 2: On the Beach na PC generował wówczas średnio na 90 klatek na sekundę, także z zauważalnymi spadkami i wzrostami. W tym przypadku zabawa była oczywiście znacznie bardziej komfortowa. Zwłaszcza podczas dynamicznych momentów. Co jeszcze oferuje Death Stranding 2: On the Beach na PC? Jeśli graliście w konwersje innych gier Sony na komputery osobiste, to doskonale wiecie, czego należy spodziewać się po pecetowej wersji Death Stranding 2: On the Beach. W zasadzie od dłuższego czasu otrzymujemy z grubsza to samo. Skoro wspomniałem o liczbie klatek na sekundę, to dla formalności dodam, że dzieło Kojimy tym razem pozwala oczywiście na rozgrywkę z odblokowanym frameratem.

Death Stranding 2: On the Beach na PC pozwala bowiem, także za sprawą dostępnych ustawień poszczególnych elementów grafiki (jak np. jakość tekstur i ceni, poziom szczegółów, jakość terenu, chmur i nie tylko) dostosować wydajność programu do możliwości podzespołów komputera. Tym bardziej, że mamy tu jeszcze coś takiego, jak dynamiczne skalowanie rozdzielczości. Dzięki niemu gra spróbuje za każdym razem wygenerować określoną liczbę FPS-ów kosztem jakości obrazu. W efekcie tytuł powinien zadziałać z zadowalającą płynnością animacji nie tylko na nowoczesnych, high-endowych komputerach osobistych, ale także nieco mniej wydajnych sprzętach z nieco przestarzałymi podzespołami. To jednak nie wszystko, bo Death Stranding 2: On the Beach umożliwia swobodne mapowanie przycisków niezależnie od tego, czy zdecydujemy się grać z wykorzystaniem kontrolera, czy też przy pomocy klawiatury i myszki. Pozostając w temacie warto zaznaczyć, że gra Kojima Productions na PC oferuje pełne wsparcie nie tylko pada od Xboksa, ale także - choć dla wielu graczy może przede wszystkim - DualSense, którego należy podłączyć kablem do portu USB. Adaptacyjne triggery i haptyczne wibracje idealnie pasują do stylu rozgrywki oferowanego przez omawiany hit z PlayStation 5. Wspinanie się po rozmaitych obiektach otoczenia czy też strzelanie do wrogów z użyciem wspomnianego urządzenia zwiększa immersję. Do tego wszystkiego dochodzi ponadto możliwość odtwarzania dźwięku z głośnika kontrolera. Aha, i jeszcze jedno - standardowo nie zapomniano o wsparciu ekranów ultrapanoramicznych. Można bawić się oczywiście w klasycznym formacie 16:9, ale jeśli dysponujemy taką możliwością, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagrać w Death Stranding 2: On the Beach na PC z obrazem w proporcjach 32:9 podczas rozgrywki oraz 21:9 w trakcie oglądania przerywników filmowych. Death Stranding 2: On the Beach - dodatkowa zawartość nie tylko na PC Kilka dni przed premierą komputerowego wydania Death Stranding 2: On the Beach ogłoszono, że cała dodatkowa zawartość, która trafi do wersji na blaszaki, zostanie udostępniona na PlayStation 5 za darmo wszystkim posiadaczom gry. Pojawił się przede wszystkim zupełnie nowy, najwyższy poziom trudności To The Wilder (choć cała produkcja dostępna jest w pełnej polskiej wersji językowej, czyli z rodzimym dubbingiem, ten wariant rozgrywki nie doczekał się jeszcze tłumaczenia) opracowany z myślą o fanach ostatecznych wyzwań. Darmowa aktualizacja do Death Stranding 2: On the Beach, która ukaże się na PlayStation 5 w momencie premiery gry na PC, wprowadza także możliwość ponownych walk z bossami (w tym także z Neilem), nowe przedmioty, nowe przerywniki filmowe live-action wycięte z pierwotnej wersji tytułu, a także chiralnego kota w pokoju głównego bohatera i nie tylko. Dodatkowo wspomniany już tryb 21:9 będzie dostępny także na PlayStation 5, Jak w to się gra? Death Stranding 2: On the Beach na PC to oczywiście w zasadzie ta sama gra, co w czerwcu 2025 roku na PlayStation 5. Rzecz jasna ze wszystkimi aktualizacjami i dodatkami, a także bonusową zawartością, o której wspomniałem. Dzięki temu konsolowy hit stał się jeszcze lepszy, a właściciele komputerów osobistych, w przeciwieństwie do posiadaczy gry na platformę Sony, otrzymali znacznie więcej opcji w zakresie dostosowania poszczególnych aspektów produkcji do własnych preferencji. Czyli… standardowo. Podsumowanie Jeśli przeszliście Death Stranding 2: On the Beach na PlayStation 5, to zasadniczo nie macie powodu, by sięgnąć po edycję pecetową. Chyba że najzwyczajniej w świecie chcecie powtórzyć sobie tą niesamowitą przygodę, ale równie dobrze możecie zrobić to przecież na konsoli. Zwłaszcza, że Sony zadbało o to, by pod względem zawartości obie wersje były niemalże identyczne. Tymczasem gracze, którzy grali “w jedynkę”, ale nie mieli jeszcze styczności z drugą częścią, bo nie posiadają PS5, nie będą mieli lepszej szansy na to, by sprawdzić, co słychać u Sama. Tym bardziej, że Death Stranding 2: On the Beach na PC to naprawdę udany port pod każdym względem. Polecam.

9,0 Ostatnia taka gra z PlayStation 5 ląduje na PC. Z telemarkiem, bo konwersji Death Stranding 2: On the Beach trudno cokolwiek zarzucić. Plusy bardzo dobra optymalizacja

cała zawartość z PlayStation 5 i darmowe dodatki, w tym nowy, najwyższy poziom trudności

wiele opcji pozwalających na dostosowanie działania programu do możliwości swojego komputera (zadziała nawet na starszych sprzętach)

funkcja mapowania przycisków (klawiatura i mysz lub kontroler)

pełne wsparcie DualSense

odblokowany framerate

wsparcie ekranów ultrapanoramicznych Minusy cena mogłaby być niższa (339 złotych na Steam)

Adam "Harpen" Berlik W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

