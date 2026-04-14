Oto następne wielkie wydarzenie w Pokemon GO. Wiemy, kto będzie gwiazdą majowego Community Day

Firma Niantic oficjalnie ogłosiła szczegóły nadchodzącego wydarzenia Community Day w Pokemon GO, które odbędzie się w maju. Po kwietniowym evencie z Tinkatink, gracze pozostaną w regionie Paldea, by tym razem zapolować na jednego z ulubieńców fanów z generacji Scarlet i Violet.

Pokemon GO – szczegóły wydarzenia

Głównym bohaterem dnia będzie Lechonk, czyli Pokemon świnia. To typowy przedstawiciel typu normalnego, który ewoluuje w Oinkologne (mającego różne formy w zależności od płci). Community Day odbędzie się 9 maja, czyli w sobotę – tradycyjnie w godzinach 14:00-17:00. Ewoluując Lechonka w Oinkologne (podczas wydarzenia lub do 4 godzin po jego zakończeniu), Twoje stworzenie nauczy się szybkiego ataku Mud Slap. Jest to bardzo popularny atak wśród ziemnych Pokemonów, szczególnie typu ziemnego. Niestety, stworek, wokół którego skupi się wydarzenie nie zapowiada się na silnego w walce, więc pozostanie on najprawdopodobniej atrakcją dla kolekcjonerów.

