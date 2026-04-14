Oto następne wielkie wydarzenie w Pokemon GO. Wiemy, kto będzie gwiazdą majowego Community Day

Mikołaj Berlik
2026/04/14 14:30
Poznaliśmy też unikalny atak dostępny w ramach eventu.

Firma Niantic oficjalnie ogłosiła szczegóły nadchodzącego wydarzenia Community Day w Pokemon GO, które odbędzie się w maju. Po kwietniowym evencie z Tinkatink, gracze pozostaną w regionie Paldea, by tym razem zapolować na jednego z ulubieńców fanów z generacji Scarlet i Violet.

Pokemon GO
Pokemon GO

Pokemon GO – szczegóły wydarzenia

Głównym bohaterem dnia będzie Lechonk, czyli Pokemon świnia. To typowy przedstawiciel typu normalnego, który ewoluuje w Oinkologne (mającego różne formy w zależności od płci). Community Day odbędzie się 9 maja, czyli w sobotę – tradycyjnie w godzinach 14:00-17:00. Ewoluując Lechonka w Oinkologne (podczas wydarzenia lub do 4 godzin po jego zakończeniu), Twoje stworzenie nauczy się szybkiego ataku Mud Slap. Jest to bardzo popularny atak wśród ziemnych Pokemonów, szczególnie typu ziemnego. Niestety, stworek, wokół którego skupi się wydarzenie nie zapowiada się na silnego w walce, więc pozostanie on najprawdopodobniej atrakcją dla kolekcjonerów.

Majowy Community Day zaoferuje standardowo bogaty zestaw ulepszeń dla aktywnych graczy:

  • 1/4 dystansu wyklucia – jaja umieszczone w inkubatorach podczas eventu wyklują się cztery razy szybciej.
  • Dwa razy więcej cukierków za łapanie Pokémonów.
  • Podwójna szansa na zdobycie XL Candy (dla graczy na poziomie 31+).
  • Incense oraz Lure Modules będą działać przez 3 godziny.
  • Tradycyjnie zwiększone prawdopodobieństwo spotkania wariantu Shiny Lechonka.

W sklepie gry dostępne będą również płatne badania specjalne (Special Research) dedykowane temu wydarzeniu. Zazwyczaj kosztuje ono 10 zł i zawiera kilka nagród związanych z eventem.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-go-community-day-may-2026-lechonk/

Mikołaj Berlik
