Klon Pokemon i Palworld zmienia nazwę. Czy to im pomoże?

Twórcy gry Pickmon, która od zapowiedzi w marcu budziła ogromne kontrowersje ze względu na uderzające podobieństwo do Pokemonów oraz Palworld, zdecydowali się na niespodziewany rebranding. Zmiana jest jednak subtelna.

Z Pickmon na Pickmos – co tak naprawdę to zmieni?

Deweloper PocketGame (którego nazwa brzmi myląco podobnie do twórców Palworld – Pocketpair) ogłosił, że od teraz gra oficjalnie nazywa się Pickmos. Zmiana tylko jednej litery ma według studia głębokie uzasadnienie fabularne i wizerunkowe. Końcówka „-mos” ma reprezentować „kompletny ekosystem” oraz „wielki Kosmos”. Nowa nazwa ma być „lepszym naczyniem dla przygody fantasy”, którą budują deweloperzy. Same stworzenia wewnątrz gry nadal będą nazywane „Pickmonami”.

