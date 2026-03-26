Oto najlepsze wydanie Dying Light: The Beast. Restored Land debiutuje z trybem permadeath

Techland dzieli się kolejnymi zmianami w kompletnej edycji.

Zgodnie z zapowiedzią, Techland ma dla nas wielką premierę. Dzisiejszy debiut nowej edycji Dying Light: The Beast to prawdziwy prezent dla hardkorowych fanów przetrwania, który oferuje wiele nowej zawartości. Dying Light: The Beast – nowe szczegóły o Restored Land Wrocławskie studio ogłosiło wydanie specjalnej edycji o tytule Restored Land, która od dziś jest dostępna dla wszystkich graczy. Największą nowością jest tytułowy tryb, który wprowadza niespotykany dotąd w serii poziom realizmu – raz zabite zombie nie odradzają się, co daje teoretyczną szansę na całkowite oczyszczenie mapy z potworów.

Aktualizacja Restored Land to gruntowna przebudowa fundamentów rozgrywki. Techland postawił przed nami wiele utrudnień. Zasoby w świecie gry są ograniczone i nie odnawiają się. Sklepy oferują mniej towaru po wyższych cenach, a raz splądrowane pojemniki pozostają puste na zawsze. Do tego, Noah (główny bohater) musi teraz zarządzać poziomem głodu, a gracze muszą pamiętać o zapasowych bateriach do latarki. W miarę eliminowania zagrożenia, na oczyszczone tereny zaczną wracać ocalali, przywracając namiastkę normalności w Castor Woods.

Dla chętnych w Dying Light: The Beast będzie dostępny tryb „One Life”. Jeden błąd oznacza koniec przygody i konieczność zaczynania od zera, ale ukończenie gry w ten sposób gwarantuje unikalne nagrody. W ramach nowych szczegółów Techland ujawnił, że gracze będą mogli śledzić swoje postępy w Restored Land i Roadkill Rallies dzięki friendly-rankingom. Konsolowe edycje zostaną wzbogacone o ranking globalny. W Dying Light: The Beast zobaczymy 33 nowe spontaniczne questy, kolejne brutalne finishery, 7 nowych osiągnięć, 5 ukrytych skrytek oraz nowe starcia z zombie, za które dostaniemy lepsze nagrody. “Definitive Edition” ulepszy też walki z niektórymi z zarażonych, poprawi tryb kooperacji i wniesie dziesiątki pomniejszych usprawnień w kwestii rozgrywki i wydajności. Warto przypomnieć, że Dying Light: The Beast pojawiło się na rynku 18 września 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Edycja Restored Land obejmuje podstawkę, nową zawartość – w tym Poziomy Legendy, Nową Grę+, wsparcie Ray Tracingu, Koszmarny poziom trudności oraz tryb kooperacji. Więcej informacji znajdziecie na stronie gry. Techland świętuje 11 lat serii Dying Light. Aktualizacje, eventy, plany i wiele więcej