Dying Light: The Beast zmienia zasady gry. Jest tryb One Life i darmowa aktualizacja

Dying Light: The Beast funkcjonuje na rynku już od pół roku. Najwyraźniej Techland uznał, że to czas wystarczający, by wzbogacić produkcję o nową zawartość.
Co więcej, trzecia gra z serii Dying Light otrzyma również zupełnie nowe wydanie. To więc dobry moment, by ponownie stawić czoła zombiaczej hordzie.
Restored Land zmierza do Dying Light: The Beast
Oficjalnie nadchodzi Dying Light: The Beast Restored Land, które ukaże się już 26 marca. Będzie to zbiorcze wydanie, w którym znajdziemy oczywiście podstawową wersję Dying Light: The Beast. Do tej dołączona zostanie też cała zawartość, która ukazała się od momentu premiery, a także zupełnie nowy pakiet o nazwie Restored Land. Co istotne, wszyscy, którzy już teraz posiadają The Beast, otrzymają aktualizację wprowadzającą Restored Land całkowicie za darmo. To ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co deweloperzy z Techlandu przygotowali dla nas w ramach tej nowej wersji swojego ubiegłorocznego hitu.
Do The Beast trafi m.in. nowy tryb. Tryb szczególny, bo pokonani raz przeciwnicy nie będą się odradzać, a zebrane raz łupy nie pojawią się ponownie. Świat będzie miał zatem charakter trwały, a dokonania gracza odcisną na nim piętno. Jeżeli zatem na danym obszarze uda nam się wybić wszystkie funkcjonujące tam zombiaki, życie tam powróci. Ludzie ponownie zaczną się osiedlać, a mapa będzie stopniowo powracać do stanu w jakim była jeszcze przed apokalipsą zombie. Ponadto w grze pojawią się rywalizacyjne wyzwania związane z pojazdami Roadkill Rallies, a także opcja One Life – gdy giniemy, plik zapisu jest kasowany, a my zaczynamy w Restored Land wszystko od nowa.
GramTV przedstawia:
Ważne, że to prawdopodobnie nie wszystko. Sam Techland obiecuje wiele innych dodatków i ulepszeń, ale o tych mamy dowiedzieć już przy okazji premiery Dying Light: The Beast Restored Land. Na razie otrzymaliśmy jedynie opublikowany przez IGN materiał wideo, będący tzw. behind the scenes, czyli ukazaniem prac nad rozszerzeniem zza kulis.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!