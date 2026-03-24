Dying Light: The Beast zmienia zasady gry. Jest tryb One Life i darmowa aktualizacja

Dying Light: The Beast funkcjonuje na rynku już od pół roku. Najwyraźniej Techland uznał, że to czas wystarczający, by wzbogacić produkcję o nową zawartość.

Co więcej, trzecia gra z serii Dying Light otrzyma również zupełnie nowe wydanie. To więc dobry moment, by ponownie stawić czoła zombiaczej hordzie.

Restored Land zmierza do Dying Light: The Beast

Oficjalnie nadchodzi Dying Light: The Beast Restored Land, które ukaże się już 26 marca. Będzie to zbiorcze wydanie, w którym znajdziemy oczywiście podstawową wersję Dying Light: The Beast. Do tej dołączona zostanie też cała zawartość, która ukazała się od momentu premiery, a także zupełnie nowy pakiet o nazwie Restored Land. Co istotne, wszyscy, którzy już teraz posiadają The Beast, otrzymają aktualizację wprowadzającą Restored Land całkowicie za darmo. To ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co deweloperzy z Techlandu przygotowali dla nas w ramach tej nowej wersji swojego ubiegłorocznego hitu.