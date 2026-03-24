Dying Light: The Beast zmienia zasady gry. Jest tryb One Life i darmowa aktualizacja

Maciej Petryszyn
2026/03/24 15:00
Dying Light: The Beast funkcjonuje na rynku już od pół roku. Najwyraźniej Techland uznał, że to czas wystarczający, by wzbogacić produkcję o nową zawartość.

Co więcej, trzecia gra z serii Dying Light otrzyma również zupełnie nowe wydanie. To więc dobry moment, by ponownie stawić czoła zombiaczej hordzie.

Restored Land zmierza do Dying Light: The Beast

Oficjalnie nadchodzi Dying Light: The Beast Restored Land, które ukaże się już 26 marca. Będzie to zbiorcze wydanie, w którym znajdziemy oczywiście podstawową wersję Dying Light: The Beast. Do tej dołączona zostanie też cała zawartość, która ukazała się od momentu premiery, a także zupełnie nowy pakiet o nazwie Restored Land. Co istotne, wszyscy, którzy już teraz posiadają The Beast, otrzymają aktualizację wprowadzającą Restored Land całkowicie za darmo. To ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co deweloperzy z Techlandu przygotowali dla nas w ramach tej nowej wersji swojego ubiegłorocznego hitu.

Do The Beast trafi m.in. nowy tryb. Tryb szczególny, bo pokonani raz przeciwnicy nie będą się odradzać, a zebrane raz łupy nie pojawią się ponownie. Świat będzie miał zatem charakter trwały, a dokonania gracza odcisną na nim piętno. Jeżeli zatem na danym obszarze uda nam się wybić wszystkie funkcjonujące tam zombiaki, życie tam powróci. Ludzie ponownie zaczną się osiedlać, a mapa będzie stopniowo powracać do stanu w jakim była jeszcze przed apokalipsą zombie. Ponadto w grze pojawią się rywalizacyjne wyzwania związane z pojazdami Roadkill Rallies, a także opcja One Life – gdy giniemy, plik zapisu jest kasowany, a my zaczynamy w Restored Land wszystko od nowa.

Ważne, że to prawdopodobnie nie wszystko. Sam Techland obiecuje wiele innych dodatków i ulepszeń, ale o tych mamy dowiedzieć już przy okazji premiery Dying Light: The Beast Restored Land. Na razie otrzymaliśmy jedynie opublikowany przez IGN materiał wideo, będący tzw. behind the scenes, czyli ukazaniem prac nad rozszerzeniem zza kulis.

Źródło:https://www.ign.com/articles/dying-light-the-beast-announces-restored-land-update-that-adds-lots-of-free-content

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

