Nowa dostawa hitów – kolejne polskie symulatory w kolejce do podbicia rynku

Kiedyś ukułem stwierdzenie, że symulatory to growy odpowiednik kebaba – nic szczególnie wyszukanego, gwiazdką Michelin nikt tego nie nagrodzi, ale jednak miliony osób lubią regularnie zjeść go na cienkim lub grubym. Ten gatunek często jest domeną sektora niskobudżetowego, co widać aż nadto po większości gier. Od czasu do czasu trafia się jednak jakiś ciekawszy tytuł, który potrafi dać mnóstwo radości i podbić rynek.

Kto będzie kolejny? Ciekawych gier jest sporo, ale skoro koszula bliższa ciału, skupimy się tylko na polskich symulatorach. W końcu kilka krajowych firm zrobiło ogromny biznes na tym gatunku i ani myśli odpuścić. Liderem jest oczywiście PlayWay, ale jak zaraz się przekonacie, nie tylko ten polski gigant ma coś ciekawego do zaoferowania.

Znalazłem dla Was 9 ciekawych symulatorów z dużymi szansami na sukces. Niektóre mogą być atrakcyjne dla fanów majsterkowania, samochodów czy nawet wieżyczek bojowych. Szanse, że na poniższej liście znajdzie się przyszły hit, są ogromne. Dajcie znać w komentarzach, która z tych gier najbardziej Wam się podoba.

IRON NEST: Heavy Turret Simulator

Duet twórców – Dominik Latos oraz Hiszpan Nick Nieuwoudt – nie tylko potrafią zrobić coś, co świetnie wygląda, ale też idealnie trafili w gusta miłośników militariów. Trudno się dziwić, bo ich IRON NEST powstał dzięki inspiracji nadchodzącym PVKK – tutaj jednak nacisk ze zręcznościowej rozgrywki zostanie przesunięty w stronę bardzo realistycznej, wymagającej precyzji obliczeń obsługi wieżyczki. Mimo ograniczeń budżetowych duetu twórców niezależnych, udało się zgromadzić bardzo dużą społeczność zainteresowaną IRON NEST. W czerwcu dowiemy się więcej o potencjale gry – wtedy na Steamie pojawi się demo. Pełna wersja na PC jeszcze w wakacje, a kilka miesięcy później edycja konsolowa i na VR.

Car Mechanic Simulator 2026

Car Mechanic Simulator to obok House Flipper największa polska marka symulatorów. Nowa odsłona musi być więc wielkim wydarzeniem. Tym bardziej, że edycja 2026 ma przynieść rewolucję, wprowadzając między innymi tryb wieloosobowy. Tak radykalne zmiany to zawsze ryzyko, ale niedawno opublikowane demo spotkało się z dużym zainteresowaniem fanów oraz dobrymi opiniami. Wydaje się więc, że po raz kolejny będzie to ogromny hit, a bardziej rozbudowana rozgrywka pozwoli dotrzeć do nowych graczy. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale PlayWay od dawna komunikuje, że od zapowiedzi do debiutu nie minie dużo czasu.

Reshine

Niedawno z wczesnego dostępu wyszedł bardzo udany city builder Laysara: Summit Kingdom. Jego twórcy z Quite OK Games nie zwalniają tempa i w tym roku chcą wydać jeszcze jeden tytuł. Będzie nim relaksujący i przytulny symulator czyszczenia starych przedmiotów. Nie brzmi to zbyt imponująco, ale wystarczy spojrzeć na trailer, aby dostrzec, że jest w tym coś uspokajającego i satysfakcjonującego. Reshine dopiero zostało zapowiedziane, a więc trudno ocenić, jak duże jest zainteresowanie graczy. Myślę jednak, że warto wspomnieć ten tytuł i dać mu szansę rozwinąć skrzydła.

Low-Budget Repairs / Majster Symulator

Są trudne lata 90., a ty jesteś majstrem. Mało wydaj, napracuj się jak najmniej i zgarnij ile wlezie. Brzmi nieźle, prawda? Taki właśnie będzie Majster Symulator, który swoim memicznym charakterem przekonał nie tylko polskich graczy. Obecnie gra znajduje się na imponującym, 58. miejscu Globalnej Listy Życzeń Steama. To już jest wynik zapowiadający wielki sukces. Jeśli tylko zespół Gray2RGB przygotuje jakościowy gameplay i uzupełni to potencjałem dla streamerów, ten humorystyczny symulator remontów może zrobić sporą karierę.