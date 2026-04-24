Above the Snow z premierą na Steam. Polski tycoon przenosi graczy w Alpy lat 60.

Mikołaj Berlik
2026/04/24 20:00
Twórcy dumnie wypowiadają się o produkcji.

Właśnie dziś na platformie Steam zadebiutowało Above the Snow – unikalne połączenie gry typu tycoon z głęboką warstwą narracyjną. Produkcja niezależnego polskiego studia Above the Desk przenosi nas w ośnieżone Alpy lat 60. XX wieku, oferując relaksującą rozgrywkę idealną na chłodne wieczory.

Above the Snow – zostań gospodarzem alpejskiego schroniska

W Above the Snow wcielasz się w niespodziewanego właściciela górskiego ośrodka. Naszym zadaniem nie jest tylko dbanie o finanse, ale przede wszystkim stworzenie miejsca z duszą. Naszym celem jest stworzyć schronisko o nowe budynki i dekoruj wnętrza, by stworzyć przytulną atmosferę dla gości. Możemy też samodzielnie projektować trasy narciarskie i wspinaczkowe. Musimy brać pod uwagę umiejętności turystów, omijać niebezpieczne urwiska i prowadzić ich do najpiękniejszych punktów widokowych oraz zabytków. Nie zabraknie również zarządzania zaopatrzeniem (czasem niezbędne będzie wezwanie helikoptera z prowiantem) oraz misji ratunkowych.

To, co wyróżnia Above the Snow, to współpraca z ikonami światowego alpinizmu i himalaizmu. W grze pojawiają się:

  • Marek Kamiński – polski podróżnik, zdobywca obu biegunów Ziemi.
  • Ed Viesturs – legendarny amerykański himalaista, zdobywca Korony Himalajów bez użycia tlenu.

Ich obecność, wraz z licencjonowanym sprzętem marek takich jak Cortazu czy Fjordfiesta, nadaje grze autentyczności i realizmu, rzadko spotykanego w produkcjach niezależnych.

„Above the Snow” to wyjątkowa gra menedżerska z fabułą, opowiadająca o grupie przyjaciół prowadzących ośrodek wypoczynkowy w górach!

Nadchodzi zima stulecia – przygotujcie gorące kakao, ogrzejcie się, rozgośćcie się wygodnie i spróbujcie przetrwać ostrą konkurencję, wymagających gości, wścibskich reporterów oraz zbliżającą się Wielką Lawinę.

Michał Wasiak, szef studia Above the Desk, opisuje premierę jako „zdobycie szczytu” po długiej drodze pełnej wyzwań. Gra jest już dostępna na Steam.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/455400-czas-zakasac-rekawy-do-pracy-i-zbudowac-najlepsze-schronisko-gorskie-w-calych-alpach-above-the-snow-juz-dostepne-na-steam

