Above the Snow z premierą na Steam. Polski tycoon przenosi graczy w Alpy lat 60.

Właśnie dziś na platformie Steam zadebiutowało Above the Snow – unikalne połączenie gry typu tycoon z głęboką warstwą narracyjną. Produkcja niezależnego polskiego studia Above the Desk przenosi nas w ośnieżone Alpy lat 60. XX wieku, oferując relaksującą rozgrywkę idealną na chłodne wieczory.

W Above the Snow wcielasz się w niespodziewanego właściciela górskiego ośrodka. Naszym zadaniem nie jest tylko dbanie o finanse, ale przede wszystkim stworzenie miejsca z duszą. Naszym celem jest stworzyć schronisko o nowe budynki i dekoruj wnętrza, by stworzyć przytulną atmosferę dla gości. Możemy też samodzielnie projektować trasy narciarskie i wspinaczkowe. Musimy brać pod uwagę umiejętności turystów, omijać niebezpieczne urwiska i prowadzić ich do najpiękniejszych punktów widokowych oraz zabytków. Nie zabraknie również zarządzania zaopatrzeniem (czasem niezbędne będzie wezwanie helikoptera z prowiantem) oraz misji ratunkowych.