Najmniej pamiętny film Marvela zmienił zasady MCU. Bez niego nie byłoby późniejszych Avengersów

Osiem lat temu zadebiutował niedoceniony film Marvela, który miał ogromny wpływ na całe uniwersum.

Choć trudno nazwać go jednym z najważniejszych widowisk w historii MCU, ale Ant-Man i Osa coraz wyraźniej zyskuje na znaczeniu. Film, który trafił do kin w 2018 roku, przez wielu widzów został zapamiętany głównie jako lekka, komediowa przygoda Scotta Langa, ale w praktyce po cichu przygotował grunt pod Avengers: Koniec gry, rozwój multiwersum oraz późniejsze wprowadzenie Kanga Zdobywcy. Ant-Man i Osa – to jednocześnie najbardziej zapomniany i jeden z najważniejszych filmów z MCU Produkcja z Paulem Ruddem w roli głównej pojawiła się w kinach krótko po Avengers: Wojnie bez granic, kiedy fani Marvela wciąż przeżywali skutki pstryknięcia Thanosa. W tamtym momencie widzowie szukali przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, co wydarzy się dalej i w jaki sposób pozostali bohaterowie poradzą sobie z największą porażką w historii Avengers. Zamiast bezpośredniej kontynuacji tej historii otrzymali jednak pozornie znacznie mniejszy film, skupiony na Scottcie Langu, Hope van Dyne, Hanku Pymie oraz próbie uratowania Janet van Dyne z Wymiaru Kwantowego.

To właśnie ten element okazał się kluczowy dla przyszłości MCU. W pierwszym Ant-Manie Wymiar Kwantowy był przede wszystkim efektownym pomysłem związanym z ekstremalnym pomniejszaniem bohatera. W kontynuacji stał się jednak czymś znacznie ważniejszym. Film zasugerował, że nie jest to zwykłe miejsce, ale przestrzeń rządząca się własnymi zasadami, w której czas, percepcja i logika przestrzeni działają inaczej niż w znanym świecie. Janet, grana przez Michelle Pfeiffer, nie tylko przetrwała w tym mikroskopijnym wymiarze, ale wróciła z wiedzą, która pozwoliła inaczej spojrzeć na strukturę całego uniwersum. Znaczenie tych pomysłów stało się jasne dopiero przy okazji Avengers: Końca gry. To właśnie doświadczenia Scotta Langa i koncepcja Wymiaru Kwantowego umożliwiły bohaterom opracowanie planu podróży w czasie. Bez tej historii nie byłoby sposobu na cofnięcie skutków Pstryknięcia, a tym samym na finałowe starcie z Thanosem. Ant-Man i Osa, choć na pierwszy rzut oka wyglądał jak lekki przerywnik między wielkimi wydarzeniami, dostarczył więc jednego z najważniejszych mechanizmów fabularnych całej Sagi Nieskończoności.

GramTV przedstawia:

Film zarobił na świecie 622,7 miliona dolarów, co było bardzo dobrym wynikiem, ale w zestawieniu z ogromnym ciężarem emocjonalnym Avengers: Wojny bez granic wielu widzów traktowało go jak poboczną przygodę. Scott Lang od zawsze zajmował zresztą w MCU specyficzne miejsce. Podczas gdy inni herosi mierzyli się z kosmicznymi wojnami, inwazjami obcych i zagrożeniami dla całego wszechświata, jego filmy stawiały na rodzinę, humor i znacznie bardziej kameralną skalę. To czyniło je sympatycznymi, ale jednocześnie sprawiało, że łatwo było przeoczyć ich wpływ na większą opowieść. Z perspektywy czasu widać jednak, że Ant-Man i Osa zrobił dla MCU więcej, niż wielu fanów mogło przypuszczać. Wymiar Kwantowy stał się nie tylko narzędziem potrzebnym do podróży w czasie, ale również fundamentem późniejszych koncepcji związanych z wariantami, rozgałęzionymi liniami czasu i multiwersum. To właśnie na tych ideach zbudowano później między innymi serial Loki, Spider-Man: Bez drogi do domu oraz Doktora Strange’a w multiwersum obłędu. W tym kontekście łatwo zauważyć także powiązanie z Kangiem Zdobywcą. Postać ta opiera się na założeniu, że czas nie jest niezmienną linią, ale elastyczną, podzieloną strukturą, którą można badać, naginać i wykorzystywać. Chociaż Marvel Studios ostatecznie porzuciło plany uczynienia Kanga głównym przeciwnikiem kolejnych faz MCU, a Ant-Man i Osa: Kwantomania nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, fundament pod tę część uniwersum został położony znacznie wcześniej. Dziś, gdy Marvel kieruje uwagę widzów w stronę kolejnych wielkich konfliktów i oficjalnie przygotowuje Doktora Dooma do ważnej roli w nadchodzącym filmie o Avengers, Ant-Man i Osa pozostaje jednym z najbardziej niedocenionych rozdziałów MCU. Nie miał takiej siły oddziaływania na fanów, jak Kapitana Ameryki: Wojny bohaterów ani popularności Thora: Ragnarok, ale po cichu zmienił zasady, według których działało całe uniwersum.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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