Ostatnia prosta przed dodatkiem do Diablo 4. Blizzard ujawnia szczegóły aktualizacji

Już za chwilę powrót do Sanktuarium. Diablo 4 dostaje duże rozszerzenie.

Już 28 kwietnia do Diablo 4 trafi nowe rozszerzenie Lord of Hatred. Blizzard potwierdził, że dodatek zadebiutuje dokładnie o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego. To ważny moment dla fanów, bo rozszerzenie ma domknąć wątki rozwijane od premiery gry. Nowy rozdział i ważne zmiany w grze Diablo 4 Choć sam dodatek wprowadzi nową zawartość fabularną i klasy postaci, deweloperzy skupili się także na odświeżeniu podstawowej rozgrywki. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest przebudowa endgame’u. Wieża znana dotąd graczom zmienia nazwę na Artificer’s Tower i oferuje teraz wyraźnie lepsze nagrody, co ma zachęcić do częstszego powracania do tej aktywności. Istotnie zmieniono także system klejnotów. Od teraz umieszczane w broniach zapewniają one zupełnie nowe, mnożnikowe bonusy do obrażeń, co może znacząco wpłynąć na budowanie postaci i ich końcową siłę.

Rozszerzenie wprowadzi także nowy region do eksploracji, rozwijający znane już lokacje Sanktuarium i dodający świeże aktywności. To właśnie tam gracze zmierzą się z kolejnymi etapami historii. Blizzard stawia tym razem na bardziej spójne i mroczne domknięcie tej opowieści. Nie zabraknie też zmian w systemach postaci. Wszystkie klasy otrzymają modyfikacje w drzewkach umiejętności, co ma odświeżyć buildy i otworzyć nowe możliwości rozwoju. Do gry trafia również długo wyczekiwana przez społeczność funkcja nakładki mapy, która znacząco poprawi komfort eksploracji i orientację w świecie.

GramTV przedstawia:

Twórcy poprawili również czytelność walki. Niektóre typy przeciwników, zwłaszcza ci z dodatkowymi efektami specjalnymi, mają być teraz znacznie łatwiejsi do rozpoznania w trakcie starć. Do tego dochodzą usprawnienia w ustawieniach dostępności oraz liczne poprawki, które mają przełożyć się na stabilniejsze działanie gry. Z okazji nadchodzącej premiery Blizzard Entertainment opublikowało także nowy, finałowy zwiastun dodatku oraz krótki film wprowadzający. Materiały reklamują nowe rozszerzenie i jasno sugerują, że stawka fabularna będzie wyższa niż dotychczas. Wszystko wskazuje na to, że Lord of Hatred ma być jednym z najważniejszych momentów dla Diablo 4 od czasu premiery. Pierwsze opinie sugerują, że rozszerzenie może znacząco poprawić endgame i nadać grze nową energię. Jeśli tak się stanie, 28 kwietnia może okazać się dniem, który na nowo przyciągnie graczy do Sanktuarium. Przeczytaj recenzję gry Diablo 4: Lord of Hatred

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










