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Gracz poświęcił postać w Path of Exile 2 rozwijaną przez setki godzin. Dzięki temu cały serwer dostał nagrodę

Jakub Piwoński
2026/06/06 20:00
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Path of Exile 2 skrywa mechanikę, o której wielu graczy nie miało pojęcia. Aby z niej skorzystać, trzeba jednak zdobyć maksymalny poziom i zgodzić się na bardzo bolesne poświęcenie.

W grach sieciowych rzadko spotyka się systemy nagradzające altruizm. Jeszcze rzadziej takie, które wymagają od gracza bezpowrotnej utraty postaci rozwijanej przez dziesiątki, a nawet setki godzin. Tymczasem właśnie taką mechanikę odkryła społeczność Path of Exile 2.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 skrywa mechanikę, o której wielu graczy nie miało pojęcia

Chodzi o ukryte wydarzenie związane z tytułem Martyr of the First Edict (Męczennik Pierwszego Edyktu). Aby je uruchomić, gracz musi osiągnąć 100. poziom doświadczenia, czyli maksymalny poziom dostępny w grze. Warto podkreślić, że tylko nielicznym udało się to osiągnąć. Następnie może udać się do specjalnej lokacji Site of the Chosen i dokonać rytualnego poświęcenia swojej postaci.

Konsekwencje są bardzo poważne. Bohater zostaje trwale zablokowany i nie można już nim grać. Co ciekawe, osoba składająca ofiarę nie otrzymuje w zamian żadnej bezpośredniej nagrody. Nagrodę otrzymują za to wszyscy pozostali gracze na danej lidze. Po dokonaniu poświęcenia w świecie gry pojawia się globalne powiadomienie informujące o wydarzeniu. Następnie każdy uczestnik ligi może udać się do odpowiedniego miejsca w Site of the Chosen i odebrać darmowy punkt umiejętności pasywnych (Passive Skill Point).

GramTV przedstawia:

Pierwszym graczem, który zdecydował się na taki krok, został użytkownik o pseudonimie cArn. Jego postać została poświęcona, a tysiące innych graczy mogły skorzystać z dodatkowego punktu rozwoju. Sama mechanika szybko wzbudziła zainteresowanie społeczności. Wielu fanów chwali Grinding Gear Games za połączenie fabularnego tła świata gry z realnym wpływem na rozgrywkę.

Zamiast kolejnego ukrytego bossa czy rzadkiego przedmiotu twórcy przygotowali wydarzenie, które premiuje współpracę i poświęcenie dla dobra całej społeczności. To jedna z tych mechanik, które przypominają, że nawet po setkach godzin spędzonych w grze społeczność potrafi odkryć coś, czego wcześniej niemal nikt się nie spodziewał.

Tagi:

News
early access
wczesny dostęp
hack'n'slash
fantasy
Grinding Gear Games
Path of Exile 2
ARPG
RPG akcji
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112