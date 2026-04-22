Diablo 4: Lord of Hatred w pierwszych recenzjach. Rozszerzenie wprowadza wyczekiwaną przez graczy funkcję

W sieci zadebiutowały pierwsze recenzje Diablo 4: Lord of Hatred, a więc nadchodzącego rozszerzenia do gry Blizzarda. Odbiór dodatku jest pozytywny i może pochwalić się wysokimi ocenami od dziennikarzy.

Diablo 4: Lord of Hatred – jak gra wypadła w pierwszych recenzjach?

Na Metacritic rozszerzenie posiada 31 recenzji ze średnią oceną 82/100. To tylko dwa punkty mniej niż Diablo 4: Vessel of Hatred. Z kolei na Opencritic średnia nota to 83/100, czyli tyle samo co poprzedni dodatek oraz aż 89% poleceń od recenzentów. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.