Ostatni sekret Elden Ring wreszcie odkryty. Świetne połączenie z dodatkiem Shadow of the Erdtree

W niedawnym wywiadzie dla IGN Hidetaka Miyazaki przyznał, że istnieje jeszcze jeden nieodkryty sekret w Elden Ring. Gracze ruszyli do poszukiwań i po kilku tygodniach jednemu z fanów udało się odkryć przeoczony przez wszystkich easter-egg. Gracz o nicku cudakid210 podzielił się odnalezieniem ostatniego sekretu ukrytego w tytule From Software.

Elden Ring – ostatni sekret znaleziony przez gracza

Niespodzianka ukryta przez twórców była łatwa do przeoczenia, gdyż powiązana jest z niedawno zapowiedzianych dodatkiem Elden Ring: Shadow of the Erdtree. DLC pozytywnie wpłynęło na ponowne zainteresowanie tym tytułem i obecnie wielu graczy powróciło do podstawowej wersji gry lub rozpoczęło swoją pierwszą przygodę z tym tytułem, aby zdążyć ukończyć historię przed premierą rozszerzenia.