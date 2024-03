Elden Ring z dużym wzrostem liczby graczy. Wszystko przez prezentację dodatku

Pierwszy zwiastun dodatku Shadow of the Erdtree najwyraźniej zachęcił graczy do powrotu do Elden Ring.

Niecałe dwa tygodnie temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree. From Software ujawniło wówczas również datę premiery, a także podzieliło się kilkoma szczegółami na temat wyczekiwanego dodatku. W oczekiwaniu na wspomniane rozszerzenie wielu graczy postanowiło najwyraźniej wrócić do ogrywania Elden Ring, co potwierdzają m.in. wyniki aktywności na Steam. Prezentacja Elden Ring: Shadow of the Erdtree zachęciła graczy do powrotu do podstawowej wersji Jak wynika z danych dostępnych na SteamDB, dzień przed publikacją pierwszego zwiastuna dodatku Shadow of the Erdtree w Elden Ring w szczytowym momencie grało na Steam jednocześnie niecałe 46 tysięcy osób. W kolejnych dniach można było natomiast zauważyć nagły wzrost liczby graczy, a w weekend po prezentacji wspomnianego DLC produkcję From Software uruchomiło w tym samym czasie ponad 108 tysięcy użytkowników platformy Valve.

W ostatnich dniach Elden Ring również osiągało naprawdę niezłe wyniki aktywności. W szczytowym momencie ostatniej doby wspomnianą produkcję From Software uruchomiło bowiem jednocześnie na Steam ponad 112 tysięcy graczy. Wielu użytkowników postanowiło najwyraźniej do Ziem Pomiędzy i odpowiednio przygotować się na premierę dodatku Shadow of the Erdtree.

GramTV przedstawia:

Redakcja IGN zauważa, że wzrost aktywności graczy Elden Ring widoczny jest również na konsolach Xbox. Obecnie wspomniany tytuł znajduje się na 21. miejscu na liście najchętniej ogrywanych gier na konsolach Microsoftu. Miesiąc wcześniej produkcja From Software zajmowała natomiast w rzeczonym rankingu 36. pozycję. Na koniec przypomnijmy, że premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree zaplanowana jest na 21 czerwca 2024 roku. Dodatek zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.