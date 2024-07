Diablo 4 ze szczegółową prezentacją nowej klasy z dodatku Vessel of Hatred

Kilka dni temu Blizzard zaprosił graczy na prezentację nowej klasy postaci z Diablo 4: Vessel of Hatred . Deweloperzy dotrzymali obietnicy i w trakcie wczorajszej transmisji live podzielili się wieloma szczegółami na temat Spirytystów. Zgodnie z przekazanymi informacjami niebawem do „walki z siłami ciemności dołączy największy drapieżca dżungli Nahantu”.

Blizzard informuje, że Spirytyści to wojownicy korzystający z „wyjątkowych mocy Duchowych Strażników” – Jaguara, Goryla, Orła i Skolopendry. Pomagają im one „pokonać wszelkie koszmary, jakie Płonące Piekła postawią im na drodze”. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana klasa postaci dołączy do gry już 8 października 2024 roku i będzie jedną z atrakcji dodatku Vessel of Hatred.