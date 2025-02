Emilia Pérez - recenzja filmu. Depresja gangstera

Do tego tytułu bynajmniej nie przyciągnęła mnie tematyka, co raczej to, w jaki sposób zmieniała się jego recepcja. A zmieniała się bardzo. Uważam to wręcz za fascynującego zjawisko. Film francuskiego reżysera Jacques’a Audiarda debiutował w zeszłym roku w Cannes, gdzie okazał się rewelacją. Choć nie wygrał wówczas głównej nagrody, bo ta powędrowała do Anory – równie głośnego przedstawiciela kobiecego kina – to jednak został wyróżniony Nagrodą Jury oraz Nagrodą dla Najlepszej Aktorki. Sukces przyciągnął uwagę rekinów tego biznesu, a prawa do dystrybucji filmu wykupił Netflix.

Film, który dzieli zamiast łączyć

Jesienią film trafił do kin za oceanem i potem do biblioteki giganta streamingowego. Był to początek sezonu nagród, w którym Emilia Perez zaczęła ugruntowywać swoją pozycję lidera. Potwierdzały to nominacje do Złotego Globu i wygrana w kategorii najlepsza komedia lub musical, a także późniejsze nominacje do Oscara. W pewnym momencie nastąpiło jednak tąpnięcie. Donald Trump został zaprzysiężony na nowego prezydenta USA, czym dał wiatr w żagle konserwatystom. Dzieło Jacques’a Audiarda, w Europie chwalone pod niebiosa, zaczęło być z czasem dyskredytowane. Oliwy do ognia tej krytyki dolała dziennikarka Sarah Hagi, która wyciągając z niebytu stare wpisy na platformie X, chciała wskazać, że transpłciowa aktorka Karla Sofía Gascón jest islamofobką.

Od tej pory nastąpił zwrot w recepcji Emilii Perez o 180 stopni. Z filmu mającego łączyć, stał się filmem, który zaczął dzielić. Cięgi nie przychodziły tylko z konserwatywnych stron, ale także z tych postępowych – Grupa Glaad, działająca na rzecz osób LGBTQ+, nazwała film "głęboko wstecznym przedstawieniem kobiety trans". Filmowi zaczęto wystawiać niskie noty na IMDB, ma też zaskakująco niski wskaźnik pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Żeby było jednak śmieszniej, przy tym całym hejcie jest jednocześnie wciąż głównym faworytem do Oscara, bo został nominowany do aż 13. statuetek.

Sztuka, czy prowokacja?

Z filmem miałem się już okazję zapoznać i chce być z wami, czytelnikami, w pierwszej kolejności szczery, a w drugiej uczciwy. Emilia Perez to nie mój cyrk i nie moje małpy – nie tylko za sprawą tematu, ale także za sprawą konwencji. Choć doceniam artystyczny styl wypowiedzi Audiarda, rozumiem prowokacyjny charakter filmu opowiadającego o szefie kartelu narkotykowego, który – tadam! – zamierza zmienić płeć, to jednak podczas seansu miałem nieodparte wrażenie, że wszystko co w tym filmie miało pełnić misyjną rolę i nieść jakieś głębsze przesłania, dotyczy nie tyle głównego tematu, co wątków pobocznych. Nie mam przekonania też do intencji twórcy, który nawet nie pokwapił się o to, by nakręcić ten film w Meksyku, tylko wolał pozostać z kamerami w Europie i udawać, że ma coś interesującego do opowiedzenia o świecie, który zna tylko z opowieści.