Oscarowy twórca wyruszy na Dziki Zachód. Po 26 latach ponownie łączy siły z gwiazdą Przyczajony tygrys, ukryty smok

Gold Mountain rusza ze zdjęciami już w przyszłym miesiącu.

Po latach sukcesów i filmów, które na stałe zapisały się w historii kina, Ang Lee nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Choć jego projekt poświęcony Bruce Lee utknął w martwym punkcie, uznany reżyser szybko przeniósł swoją uwagę na nowe przedsięwzięcie. Tym razem szykuje się do rozpoczęcia zdjęć do filmu Gold Mountain, które mają ruszyć już w przyszłym miesiącu w Kalifornii. Ang Lee wyruszy na Dziki Zachód z gwiazdą Przyczajony tygrys, ukryty smok Jedną z najważniejszych informacji jest powrót do współpracy z Zhang Ziyi. Aktorka ponownie spotka się z Lee na planie po ponad 25 latach od premiery Przyczajony tygrys, ukryty smok – filmu, który okazał się ogromnym sukcesem i otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. W obsadzie znalazła się również Fala Chen, którą widzieliśmy m.in. w Godzilla i Kong: Nowe imperium.

Nie mniej istotne jest nazwisko autora zdjęć. Za kamerą stanie Emmanuel Lubezki, trzykrotny laureat Oscara i jeden z najbardziej cenionych operatorów w branży. Twórca takich wizualnych perełek jak Drzewo życia czy Zjawa słynie z charakterystycznego stylu pracy z naturalnym światłem i długimi ujęciami, które nadają jego filmom wyjątkową głębię i realizm. Jego udział w projekcie może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu.

Gold Mountain będzie adaptacją powieści How Much of These Hills Is Gold autorstwa C. Pam Zhang. Historia osadzona jest u schyłku gorączki złota i opowiada o losach dwojga osieroconych chińsko-amerykańskich imigrantów próbujących odnaleźć się w brutalnej rzeczywistości Dzikiego Zachodu. Co ciekawe, niedawno informowaliśmy o grze osadzonej w tych realiach. Za scenariusz odpowiada Hansol Jung, znana m.in. z pracy przy serialu Pachinko. Projekt pierwotnie rozwijany był jako serial, ale ostatecznie przekształcono go w pełnometrażowy film. Dla Lee będzie to pierwszy fabularny projekt od czasu premiery science fiction Bliźniak. A przypomnijmy, że mówimy o twórcy takich dzieł jak Tajemnica Brokeback Mountain, Życie Pi i wspomniany Przyczajony tygrys, ukryty smok. Lee ma na swoim koncie dwa Oscary za reżyserię. Zdjęcia mają ruszyć w El Dorado w Kalifornii, a produkcja ma wydać na miejscu ponad 30 milionów dolarów. Wszystko wskazuje na to, że reżyser wraca do tematów, w których czuje się najlepiej – opowieści o tożsamości, kulturze i ludziach próbujących odnaleźć swoje miejsce w niełatwej rzeczywistości.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










