Oscarowy twórca walczy o biografię Bruce’a Lee. Chce do głównej roli zaangażować własnego syna

Ang Lee nie porzuca planów nakręcenia biografii Bruce’a Lee. Reżyser od kilku lat pracuje nad tym projektem i choć nie ma jeszcze pewności, czy film w ogóle powstanie, wszystko wskazuje na to, że jest zdeterminowany, by doprowadzić go do skutku. W głównej roli chce obsadzić własnego syna, Masona Lee, co podkreślił w niedawnym wywiadzie dla chińskiego portalu.

Ang Lee zaangażowany w biografię Bruce’a Lee

Scenariusz autorstwa Dana Futtermana (Capote, Foxcatcher) jest już gotowy, a zdjęcia do filmu mogą rozpocząć się w 2025 roku. W rozmowie Ang Lee przyznał, że długo szukał właściwego podejścia do historii legendarnego mistrza sztuk walki: „Zajęło mi kilka lat, aby wymyślić, jak rozgryźć ten film i znaleźć sposób, aby się z nim połączyć”. Dodał również, że zarówno on, jak i jego syn chcą rozpocząć zdjęcia jak najszybciej, by nie tracić czasu.