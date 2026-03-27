Red Dead Redemption 2 spotyka Valheim. Ten survival rzuci cię w sam środek gorączki złota

Alaska Gold Fever przenosi graczy do brutalnych realiów XIX wieku i każe walczyć nie tylko o złoto, ale i przetrwanie. Premiera już wkrótce.

Na Steamie pojawiła się zapowiedź gry, która może zainteresować fanów zarówno Red Dead Redemption 2, jak i Valheim. Mowa o Alaska Gold Fever – sandboksowym survivalu osadzonym w realiach gorączki złota na Alasce w 1896 roku. Czy mamy tu ciekawą mieszankę, czy raczej projekt, który chce być wszystkim naraz? Alaska Gold Fever – nadchodzi survivalowy western Za projekt odpowiada Baked Games, studio, które ma już na koncie kilka mniejszych produkcji, więc Alaska Gold Fever będzie dla nich próbą zmierzenia się z nieco większą skalą. Już na pierwszy rzut oka widać, że inspiracje czerpano od największych “graczy” branży. Z jednej strony mamy historyczny klimat Dzikiego Zachodu – pełen bezprawia, saloonów i poszukiwaczy fortuny – z drugiej typowo survivalowe mechaniki znane z Valheim. Całość okraszona jest śnieżnym, surowym krajobrazem, który zamiast prerii oferuje zimne pustkowia.

Rozgrywka zaczyna się skromnie – od podstawowych narzędzi i niewielkiej działki. Z czasem jednak gracz rozwija swoje operacje, wydobywając złoto w różnych formach – od drobnego pyłu po większe złoża. Surowiec trzeba następnie przetwarzać i sprzedawać, budując własną fortunę. Jednocześnie trzeba dbać o przetrwanie: głód, zmęczenie i ekstremalne zimno stanowią tu równie duże wyzwanie, co sama eksploracja. Twórcy obiecują także żyjący świat i rozbudowaną warstwę fabularną. W trakcie zabawy spotkamy innych osadników, z którymi można zarówno rywalizować, jak i współpracować. Nie zabraknie też zadań pobocznych, ukrytych lokacji czy tajemnic do odkrycia.

Na tym jednak nie koniec. W miarę postępów Alaska Gold Fever zaczyna przypominać nie tylko survival, ale też ekonomiczny sandbox. Jak zapowiadają twórcy, gracze będą mogli rozwijać własne biznesy, zarządzać kopalniami, zakładać farmy, a nawet automatyzować produkcję, co przywodzi na myśl rozwiązania znane z bardziej rozbudowanych symulatorów. Brzmi jak miks wszystkiego, co działało w ostatnich latach – pytanie tylko, czy finalnie złoży się to w spójną całość, czy raczej skończy jako ambitny, ale jednak przeładowany projekt. Premiera gry planowana jest na kwiecień 2026 roku, więc na sprawdzenie tego nietypowego połączenia gatunków nie trzeba będzie długo czekać. Na razie tytuł można dodać do listy życzeń na Steamie – a jak wyjdzie w praktyce, to już zupełnie inna historia.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










