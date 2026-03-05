Zaloguj się lub Zarejestruj

Oscarowy pewniak dostanie kontynuację? Aktorka naciska na reżysera, ale czy film jest tego warty?

Jakub Piwoński
2026/03/05 08:30
0
0

“Te rozmowy są bardzo, bardzo realne” – aktorka otwarcie mówi o kontynuacji Jednej bitwy po drugiej

Czy historia z Jedna bitwa po drugiej będzie miała dalszy ciąg? Choć wydaje się być zamkniętą historią, a reżyser Paul Thomas Anderson nie zapowiedział żadnego sequela, temat najwyraźniej nabiera rozpędu. Wszystko za sprawą Teyana Taylor, która przyznała, że prowadzi z reżyserem poważne rozmowy na temat powrotu do tej opowieści. Aktorka nominowana została za swoją rolę w filmie do Oscara.

Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej

Powstanie Jedna bitwa po drugiej 2?

Aktorka, która wcieliła się w Perfidię, towarzyszkę postaci granej przez Leonardo DiCaprio nie ukrywa, że widzi ogromny potencjał w dalszym rozwinięciu wątku swojej bohaterki. W rozmowie z IndieWire zdradziła:

[Mówię Paulowi] ‘musimy zobaczyć, co Perfidia robiła przez te 16 lat’. Ale Perfidia i Willa potrzebują wspólnych scen. Kiedy Willa wyszła za drzwi w tej ostatniej scenie, pomyślałam: ‘Dokąd ona tak naprawdę idzie? Czy zamierza uwolnić Deandrę? Czy idzie odnaleźć swoją mamę?’ Uwielbiam to, że zakończenie wciąż daje nadzieję i że jest tam przestrzeń na małą drugą część.

Taylor podkreśla, że nie są to jedynie luźne sugestie rzucane w wywiadach. Jak zaznacza:

GramTV przedstawia:

Te rozmowy są bardzo, bardzo realne. Chcę potwierdzić wszystkim, że naprawdę namawiam teraz PTA, żeby nam to dał. Błagam go, żeby nam to dał.

Na razie projekt pozostaje w sferze spekulacji. Anderson znany jest z autorskiego podejścia i zamiłowania do oryginalnych historii, dlatego ewentualny sequel byłby dla niego nietypowym ruchem. Trzeba jednak patrzeć na tę możliwość realistycznie – aktorzy mają własną percepcję postaci, które odgrywają, i tworzą ich losy w celu przygotowania się do roli. Nie zawsze da się to jednak przenieść na ekran. Ostateczna decyzja należy do Andersona. Tymczasem sam film ma bardzo realną szansę na korzystny wynik w Oscarach.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/4/teyana-taylor-confirms-talks-with-pta-about-a-one-battle-after-another-sequel-the-conversations-are-very-real

Tagi:

Popkultura
sequel
Leonardo DiCaprio
Oscary
aktorka
kontynuacja
Paul Thomas Anderson
One Battle After Another
Jedna bitwa po drugiej
Teyana Taylor
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112