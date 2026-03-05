Oscarowy pewniak dostanie kontynuację? Aktorka naciska na reżysera, ale czy film jest tego warty?

“Te rozmowy są bardzo, bardzo realne” – aktorka otwarcie mówi o kontynuacji Jednej bitwy po drugiej
Czy historia z Jedna bitwa po drugiej będzie miała dalszy ciąg? Choć wydaje się być zamkniętą historią, a reżyser Paul Thomas Anderson nie zapowiedział żadnego sequela, temat najwyraźniej nabiera rozpędu. Wszystko za sprawą Teyana Taylor, która przyznała, że prowadzi z reżyserem poważne rozmowy na temat powrotu do tej opowieści. Aktorka nominowana została za swoją rolę w filmie do Oscara.
Powstanie Jedna bitwa po drugiej 2?
Aktorka, która wcieliła się w Perfidię, towarzyszkę postaci granej przez Leonardo DiCaprio nie ukrywa, że widzi ogromny potencjał w dalszym rozwinięciu wątku swojej bohaterki. W rozmowie z IndieWire zdradziła:
[Mówię Paulowi] ‘musimy zobaczyć, co Perfidia robiła przez te 16 lat’. Ale Perfidia i Willa potrzebują wspólnych scen. Kiedy Willa wyszła za drzwi w tej ostatniej scenie, pomyślałam: ‘Dokąd ona tak naprawdę idzie? Czy zamierza uwolnić Deandrę? Czy idzie odnaleźć swoją mamę?’ Uwielbiam to, że zakończenie wciąż daje nadzieję i że jest tam przestrzeń na małą drugą część.
Taylor podkreśla, że nie są to jedynie luźne sugestie rzucane w wywiadach. Jak zaznacza:
Te rozmowy są bardzo, bardzo realne. Chcę potwierdzić wszystkim, że naprawdę namawiam teraz PTA, żeby nam to dał. Błagam go, żeby nam to dał.
Na razie projekt pozostaje w sferze spekulacji. Anderson znany jest z autorskiego podejścia i zamiłowania do oryginalnych historii, dlatego ewentualny sequel byłby dla niego nietypowym ruchem. Trzeba jednak patrzeć na tę możliwość realistycznie – aktorzy mają własną percepcję postaci, które odgrywają, i tworzą ich losy w celu przygotowania się do roli. Nie zawsze da się to jednak przenieść na ekran. Ostateczna decyzja należy do Andersona. Tymczasem sam film ma bardzo realną szansę na korzystny wynik w Oscarach.
