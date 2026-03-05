Oscarowy pewniak dostanie kontynuację? Aktorka naciska na reżysera, ale czy film jest tego warty?

“Te rozmowy są bardzo, bardzo realne” – aktorka otwarcie mówi o kontynuacji Jednej bitwy po drugiej

Czy historia z Jedna bitwa po drugiej będzie miała dalszy ciąg? Choć wydaje się być zamkniętą historią, a reżyser Paul Thomas Anderson nie zapowiedział żadnego sequela, temat najwyraźniej nabiera rozpędu. Wszystko za sprawą Teyana Taylor, która przyznała, że prowadzi z reżyserem poważne rozmowy na temat powrotu do tej opowieści. Aktorka nominowana została za swoją rolę w filmie do Oscara.

Powstanie Jedna bitwa po drugiej 2?

Aktorka, która wcieliła się w Perfidię, towarzyszkę postaci granej przez Leonardo DiCaprio nie ukrywa, że widzi ogromny potencjał w dalszym rozwinięciu wątku swojej bohaterki. W rozmowie z IndieWire zdradziła: