Jedna bitwa po drugiej wygrywa jedną bitwę po drugiej. Wynik Oscarów będzie łatwy do przewidzenia

Sezon nagród wchodzi w decydującą fazę – do Oscarów zostało już tylko kilka tygodni, a 15 marca odbędzie się najważniejsza gala w świecie kina. Wczoraj w Los Angeles przyznano kolejne wyróżnienia, które od lat traktowane są jako ważny prognostyk dla Akademii. Amerykańska Gildia Producentów Filmowych pokazała, które produkcje mają największe szanse na statuetki. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat każdy zwycięzca w kategorii „Najlepszy film” później triumfował także na Oscarach.

Jedna bitwa po drugiej z nagrodą producentów

Tegorocznym laureatem okazała się Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona. To już kolejne wyróżnienie dla filmu w tym sezonie nagród, co prowadzi go wprost do wygranej oscarowej. Produkcja zdobyła już w tym sezonie Złote Globy, nagrodę BAFTA oraz Gildię Reżyserów.