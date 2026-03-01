Jedna bitwa po drugiej wygrywa jedną bitwę po drugiej. Wynik Oscarów będzie łatwy do przewidzenia

Chyba nikt nie zabierze już temu filmowi pozycji murowanego faworyta przed finalnym konkursem sezonu nagród.
Sezon nagród wchodzi w decydującą fazę – do Oscarów zostało już tylko kilka tygodni, a 15 marca odbędzie się najważniejsza gala w świecie kina. Wczoraj w Los Angeles przyznano kolejne wyróżnienia, które od lat traktowane są jako ważny prognostyk dla Akademii. Amerykańska Gildia Producentów Filmowych pokazała, które produkcje mają największe szanse na statuetki. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat każdy zwycięzca w kategorii „Najlepszy film” później triumfował także na Oscarach.
Jedna bitwa po drugiej z nagrodą producentów
Tegorocznym laureatem okazała się Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona. To już kolejne wyróżnienie dla filmu w tym sezonie nagród, co prowadzi go wprost do wygranej oscarowej.Produkcja zdobyła już w tym sezonie Złote Globy, nagrodę BAFTA oraz Gildię Reżyserów.
Film opowiada historię zmęczonego życiem byłego rewolucjonisty, który żyje na uboczu z energiczną córką. Gdy po 16 latach powraca jego dawny wróg, bohater zmuszony jest wstać z kanapy i stawić czoła niebezpieczeństwu. W obsadzie znalazły się gwiazdy światowego formatu: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Chase Infiniti, Regina Hall i Teyana Taylor.
GramTV przedstawia:
Podczas sobotniej gali przyznano również nagrody w innych kategoriach. W sekcji filmów animowanych triumfowało K-popowe łowczynie demonów, wśród seriali dramatycznych zwyciężył The Pitt, w komediowych – Studio, a w kategorii seriali limitowanych i antologii – Dojrzewanie.
Wydarzenie w Los Angeles jest ważnym sygnałem przed 15 marca – pokazuje, które tytuły zdominowały sezon nagród i daje widzom oraz krytykom wyraźny obraz, czego można się spodziewać podczas Oscarów. Jedna bitwa po drugiej z każdym wyróżnieniem umacnia swoją pozycję i staje się zdecydowanym faworytem w wyścigu po statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!